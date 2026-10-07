クリスティアーノ・ロナウドが、Instagramで“永遠のライバル”リオネル・メッシの代表引退に反応した。ポルトガル代表FWは、アルゼンチン代表での長年にわたる歩みに感謝をつづったメッシの投稿にコメントを寄せている。

「レオ、これほど長い年月にわたって祖国のために戦い、永遠に語り継がれる物語を築いてきたんだね」と、ロナウドはメッシの投稿に反応した。「アルゼンチンとともに成し遂げたすべてに、心から敬意を表する。ハグを。」

ロナウドとメッシは、ともに今回の代表ウィークでたびたび話題となっていた。メッシの場合は、昨夜のベナン戦が代表選手としての別れの試合になると発表したことが理由だった。

一方のロナウドは、よりネガティブな形で注目を集めた。41歳のポルトガル人は、代表チームでホルヘ・ジェズス監督と対立した末にチームを離れ、不満を表明する長文の声明を発表。その後、11月の次回代表ウィークに向けて再び招集に応じる意思を示している。

「昨日が僕の最後の試合だった。そしてもう、青と白をまとうことが恋しい」と、ロナウドが反応したメッシのメッセージにはある。「自分が正しい決断をしたと分かっている。信じられない旅だった。幸せに満ち、そしていくらかの悲しみもあった。でも、それだけの価値があったと確信している」

「そして、まだ伝えたいことがたくさんある。自分が感じているすべてを、ほんの数語や1つの投稿で表現するのは不可能だ。この旅は、いつもそばで支え、特に自分が最も必要としていた苦しい時期に助けてくれた家族なしではありえなかった」

「友人たち、自分がともにしたすべてのチームメートやスタッフ、そして彼らのテクニカルスタッフもまた欠かせない存在だった。ディエゴのことも忘れたくない。彼は僕たちの国を、あるべき場所へと導いてくれた。いつも言っているように、彼はここで僕たちとともに、そして天からも、僕たちが踏み出すすべての一歩を助けてくれたと分かっている」と、もちろんディエゴ・アルマンド・マラドーナを指している。

「自分がプレーしたクラブにも感謝している。いつも僕の気持ちを尊重し、代表チームのユニフォームを着て国のために戦う時には、そのために身をささげることを認めてくれた。そしてもちろん神にも感謝したい。神の導きと意思がなければ、ここまで来ることを夢見ることさえできなかっただろう」

「感謝している。みんなのことをとても愛しているし、みんなが恋しくなる。僕たちのそばに、僕のそばにいてくれたことに、これからもずっと感謝し続ける」と、メッシは締めくくった。







