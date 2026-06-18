クリスティアーノの妹がポルトガル代表を批判：「突然、パスの仕方を忘れたのか」

伝説にふさわしくない一夜、クリスティアーノ・ロナウドは再び批判の渦中に立たされた。ポルトガルがコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた失望的な結果を受け、41歳にしてフル出場しながらも得点を挙げられなかった歴史的な主将へ批判が殺到した。

高まる期待と批判の中、妹カティア・アヴェイロが沈黙を破った。

彼女は2026年W杯初戦のコンゴ民主共和国戦（1－1）後に兄へ寄せられた批判をかわし、彼を擁護した。

41歳132日でW杯最年長先発となったロナウドは、 フル出場したものの後半に2度の決定機を逃し、代表とユーロを合わせ10試合連続無得点。代表通算最多得点者でありサッカー史上で最も得点を挙げた選手であるにもかかわらずだ。

彼女はインスタグラムで弟を批判する声を否定し、「彼らは突然、パスもインターセプトもカウンターも忘れたのか。中盤が後退しすぎだ」と代表チームにも言及した。

さらに「この大会は奇妙だが、私たちは続けなければならない。悪いスタートがよい結末につながることもある。私たちは最後まであなたたちと共にいる」と続けた。

別の動画では、他のポルトガル人サポーターと同様に失望も示した。「良いプレーができず、誰も本来の力を出せなかった。力強いスタートを切ったが、序盤で勢いが止まった」。

それでも彼女は落胆せず、有名な格言を引用した。「悪い始まりでも良い終わりがある。ミスをするのは選手だ。期待通りのチームではなかったし、誰も良いプレーをしていない。でも私は悲しくない。旅は始まったばかりなのだから」。

彼女は悲しみの本質についてこう語った。「本当の悲しみは、亡くなった父ディオゴと母ジョタの写真を眺める瞬間だ。それこそが真の悲しみ。引き分けで悲しむのは利己的かもしれない。私は今日、幸せを感じて目覚めた。この引き分けが私の幸せを奪うことはない」。

ロナウドは自身最後のW杯で二重の重圧にさらされている。41歳の年齢と10試合連続無得点、さらにタイトルを期待するファンだ。

instagram.com/KatiaAveiroOficial

instagram.com/KatiaAveiroOficial