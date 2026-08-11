クリスティアン・ロメロがアトレティコ・マドリー加入に迫っている。ニコロ・スキラによると、このセンターバックはトッテナム・ホットスパーを離れ、スペインの首都で2030年までの契約を結ぶ見通しだ。

ロメロが今季終了後にスパーズを去ることは、以前から明らかだった。クラブのキャプテンは昨季終了時に退団希望を伝えていた。

長らくインテルがこのアルゼンチン代表を獲得するかに見られていたが、4500万ユーロを求めたトッテナムと合意に至らなかった。

一方のアトレティコはその金額を支払う用意があり、合意にかなり近づいている。移籍市場の専門家によれば、現在は最後の詳細を詰めている段階だという。

ロメロはアトレティコで年俸600万ユーロを受け取る見込みだ。契約は2030年半ばまでで、その後さらに2031年半ばまで延長できるオプションが付く。

ロメロは北ロンドンのクラブで公式戦通算122試合に出場し、11ゴールを記録した。2022年にはアルゼンチン代表の一員としてワールドカップ優勝を果たしている。

アトレティコでは、同じアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネの下でプレーすることになる。マドリードではアルゼンチン代表のチームメートであるフリアン・アルバレス、フアン・ムッソ、ナウエル・モリーナとも再会する。