クリスティアン・ロメロは、アトレティコ・マドリーとの契約締結に迫っている。ニコロ・スキラによれば、このセンターバックはトッテナム・ホットスパーを離れ、スペインの首都で2030年までの契約を結ぶ見通しだ。

ロメロが今季限りでスパーズを去ることは、以前から明らかだった。クラブの主将は昨季終了時に退団希望を伝えていた。

しばらくの間はインテルがこのアルゼンチン代表を獲得するように見られていたが、4500万ユーロを要求したトッテナムと条件面で折り合わなかった。

アトレティコはその金額を支払う意思があり、合意は目前に迫っている。移籍市場の専門家によれば、現在は最終的な詳細の詰めが行われているという。

ロメロはアトレティコで年俸600万ユーロを受け取ることになる。契約は2030年半ばまでで、その後2031年半ばまで延長するオプションも含まれている。

ロメロはノースロンドンのクラブで通算122試合に出場し、11ゴールを記録した。2022年にはアルゼンチン代表の一員としてワールドカップを制している。

アトレティコでは、アルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネの下でプレーすることになる。マドリードではアルゼンチン代表のチームメートであるフリアン・アルバレス、フアン・ムッソ、ナウエル・モリーナとも再会する。