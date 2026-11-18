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監督を失った米国代表だが、そのスターは輝き続けている。シンシナティのTQLスタジアムで行われたCONCACAFネーションズリーグ準々決勝のハイチとの第2戦でも、クリスティアン・プリシッチが主役となった。米国はマッケニーの2アシストからミラン所属のプリシッチとホールが得点し、2-0で勝利した。

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第1戦で2得点を挙げたミランのFWは、第2戦でも得点。鮮やかな形で先制点を奪った。プリシッチが中央のジュリアン・ホールにパスを出して攻撃を始めると、ホールは右のウェストン・マッケニーへ展開。ユヴェントス所属のマッケニーが上げたクロスにプリシッチが合わせ、シザースキックでファーポスト側へシュートを放った。アレクサンダー・ピエールは動けず、ボールはゴールに入った。

見事なゴールだった。チェルシーとドルトムントでプレーしたプリシッチにとって、米国代表での36点目となる。今季は昨年失った輝きを取り戻している。特に2026年の序盤は、身体的な問題もあってアッレグリ監督の下で違いを生み出せず、チャンピオンズリーグ出場権獲得を逃した。今季のリーグ戦ではミランで8試合に出場して4得点。ヨーロッパリーグではまだ得点がないものの、アモリム監督にとっては依然としてチームに付加価値をもたらす存在だ。

代表戦による中断期間の前には、2027年に満了予定だったミランとの契約を更新した。新契約は2031年までで、年俸も大幅に増額される。年俸はボーナスを除く手取りでシーズン当たり500万ユーロに達し、成長令による税制優遇が維持されるため、額面では650万ユーロとなる。

プリシッチを高く評価するカルディナーレは、彼を放出する考えを一度も持たなかった。夏に米国、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップ後、プリシッチにはMLSのフランチャイズであるニューヨーク・シティFCを含む複数のクラブが関心を示した。しかし、プリシッチを競技面でも商業面でも柱とみなすレッドバードのオーナーとミラン側の意向により、交渉が進展することはなかった。

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2023年夏にチェルシーからミランに加入して以来、プリシッチは公式戦通算145試合で46得点を挙げている。