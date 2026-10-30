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レッドバード・キャピタル・パートナーズのトップ、ジェリー・カルディナーレ氏は、同社がサウジ・プロリーグの強豪アル・ナスルの買収を検討していると認めた。米国人実業家の同氏は、アメリカ代表のスター、クリスティアン・プリシッチが所属するACミランとトゥールーズをすでに投資先に抱えており、現在クリスティアーノ・ロナウドがけん引するアル・ナスルの買収に乗り出す可能性が取り沙汰されている。

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カルディナーレ、アル・ナスル買収を検討

米投資運用会社レッドバード・キャピタル・パートナーズが、アル・ナスルの買収を検討している。同クラブは現在、サウジアラビアのパブリック・インベストメント・ファンドが所有し、ポルトガル代表FWロナウドがキャプテンを務めている。

報道によると、買収計画が実現すれば、2023年に加入した41歳のロナウドがクラブの共同オーナーになる可能性がある。レッドバードにとってサッカーへの投資は初めてではない。2020年にフランスのトゥールーズの株式85％を取得し、2年後にはイタリアの名門ACミランの買収を完了した。

買収が成功すれば、ミランで活躍するプリシッチと、サッカー界を象徴するロナウドが名を連ねる、興味深い複数クラブのネットワークが生まれることになる。

「ロナウドに会ってみたい」

続く買収報道について『ガゼッタ・デロ・スポルト』の取材に応じたカルディナーレは、交渉はまだ初期段階にあると強調しつつ、関心を認めた。

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「アル・ナスルの件を検討するための話し合いがあり、私にも調査を依頼する連絡があった。ただ、まだ予備的な段階だ。私は中東で多くの仕事をしている」とカルディナーレは明かした。

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レッドバードのトップは、サウジアラビアでの選手契約が2027年6月まで続くロナウドとの協力の可能性にも言及し、同FWの長期的な展望を知りたいと語った。

「ロナウドに会ってみたい。引退後に何をしたいのか、サウジアラビアのクラブと今後どのように関わる可能性があるのか、興味があるからだ。すでにトゥールーズとACミランを所有しているが、複数クラブを経営する可能性については引き続き検討する」とカルディナーレは付け加えた。

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歴史的記録を追う「宇宙人」

ピッチ上では、ロナウドが依然として絶好調だ。ベテランFWは木曜日、アル・ナスルがアル・ホルードに5-3で勝利したサウジ・プロリーグの試合でハットトリックを達成。歴史的な通算1000ゴールまで残り15ゴールに迫った。

8ゴールが生まれたこの熱戦を現地で観戦したボクサーのオレクサンドル・ウシクは、ゴールを量産する同FWを一言、「宇宙人」と評した。

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快勝後、アル・ナスルのキャプテンはSNSで新たな活躍を喜んだ。ロナウドは「素晴らしい勝利、素晴らしいチームパフォーマンス」と投稿し、「ハットトリックで貢献できてうれしい！」と続けた。

歴史的な大台が目前に

ロナウドが前人未到の通算1000ゴールに迫るなか、サウジ・プロリーグで今後も得点を重ねられるかに注目が集まる。一方、ピッチ外では、レッドバードによる予備的な協議の行方が、この野心的な買収計画が前進するかどうかを左右する。実現すれば、ロナウドの引退後、カルディナーレとサッカー史上屈指の選手がクラブ経営で手を組む道が開かれるかもしれない。