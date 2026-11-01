共有 GOALをGoogleでフォロー

インテルのクリスティアン・キヴ監督が、ミラノダービーでチームのパフォーマンスに影響した戦術面の難しさと、試合直前に生じたコンディションの問題について語った。突然の体調不良と守備のミスが重なり、インテルは同じ街のライバルを相手に、普段のような安定感を維持できず苦しんだ。

広告

直前の欠場で戦術プランに狂い

サン・シーロでの一戦に向けた準備は、インテルにとって理想からほど遠いものだった。キックオフのわずか数時間前に先発11人の変更を迫られたのだ。クリスティアン・キヴ監督は、主力選手の体調不良で計画が狂ったと明かした。複数の選手がミランとの重要な一戦で先発できる状態にないと判断され、当初の戦略を変更せざるを得なかった。

「変更を余儀なくされた。ピオは体調が悪く、ボニーには熱があった。これが正しい判断だと信じて、即興で対応しなければならなかった。緊急事態に合わせて対応したが、うまくいかなかった。それでも、すべてを否定するつもりはない」とキヴ監督は『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。

繰り返されるスロースタートに言及

今季のインテルにとって最も懸念される傾向の一つが、必要な強度で試合に入れないことだ。ダービーでもこの問題が再び表れ、立ち上がりの鈍さからミランに主導権を握られた。キヴ監督は繰り返される問題へのいら立ちを示し、セリエAのシーズンを左右する重要な一戦に求められる高い期待にチームが応えられなかったと述べた。

「痛い敗戦だ。今季の状況と、我々が守らなければならない守備を考えれば、期待していたものは違った。試合の入りで相手に主導権を与えてしまったが、その後は反撃し、同点に追いつくこともできたはずだ。しかし、ハーフタイムの笛が鳴る前に、さらに1点を献上してしまった。我々は実際にできたこと以上のものを見せたかった。試合の入り方と、時として欠けている強い意志について取り組まなければならない」とキヴ監督は認めた。

広告 広告

近年の成功を経て、再び貪欲さを

キヴ監督は戦術面やコンディション面の問題に加え、勝ち続けるための意欲を保つという心理的な課題にも触れた。国内で成功を収めた後、選手たちは頂点へと押し上げた当時と同じ水準のモチベーションを見いだせずにいるのかもしれないと考えている。イタリアサッカーの最高レベルで競争力を維持したいなら、過去の実績に頼ることはできないと警告した。

Related Topics

「3日ごとに試合をし、勝った後も常に同じ貪欲さを保つのは簡単ではない。あの強い意志と激しさをもう一度見つける必要がある。我々は時として、過去を少し振り返りすぎていると自覚している。ある種のことを当たり前だと思うようになったときこそ、貪欲さと闘志を取り戻さなければならない。前に進むため、再び集中力と安定感を見いだす必要がある」とインテルの指揮官は語った。

まずは回復に集中

現代サッカーの過密日程では、インテルがダービーでの失望を引きずっている時間はほとんどない。試合が立て続けに控えるなか、優先すべきはコンディションの回復と、ミラン戦で露呈した守備のミスの修正だ。キヴ監督は、この敗戦をより大きな危機に発展させないため、選手たちに即座の立て直しを求めた。

広告

「すべてを否定するつもりはない。前半にテンポを上げた際には、長い時間にわたってミランを苦しめることもできたからだ。ただ、姿勢や守備でのいくつかの不注意については、我々にも責任がある。すぐに次へ切り替えなければならない。またすぐに試合がある。自分たちを哀れんでいる時間はない。前を向き、次の練習でこうしたミスを修正しなければならない」と締めくくった。