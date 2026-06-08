クリスチャン・エリクセンが体調不良について初めてコメント

クリスチャン・エリクセンが、日曜日に起きた衝撃的な出来事について初めてコメントした。34歳のデンマーク人選手は、ウクライナとの親善試合中に突然体調を崩し病院に搬送されたが、現在はファンに安否を報告し、家族のもとへ帰宅している。

エリクセンは、今回の出来事が自身と周囲に大きな影響を与えたと明かした。同時に、2021年のEUROフィンランド戦で心停止となり蘇生処置を受けた時とは状況が異なると強調した。

エリクセンはInstagramに「私は元気で、家族と一緒に家にいます」と投稿した。「ICD（植込み型除細動器）のショックは私と家族に大きな影響を与えましたが、2021年の出来事とは異なります。体調は良く、回復も始まっています。」

また、彼は体調を崩した際、助けくれたすべての人々に感謝を述べた。その言葉は、ピッチ上で即座に対応した選手や医療スタッフ、そしてここ数年支えてくれた専門家たちにも向けられている。

「ピッチ上の選手や医療チーム、長年私の心臓を診てくれている医師たちにも感謝している。彼らの専門知識のおかげで、ICDが正しく働いた」と続けた。

月曜には、2021年のEUROでエリクセンの命を救った代表チームドクター、モーテン・ボーセン氏も「彼は元気だ」と報告した。

ただし、エリクセンの選手生命が続くかどうかは心臓専門医の判断を待つとした。

エリクセンは「今は回復に専念し、家族と過ごし、休暇を楽しみ、子どもたちとサッカーをすることに集中している」と締めくくり、ハートの絵文字を添えた。

デンマークは今夏のW杯に出場せず、9月のネーションズリーグで再開する。日曜のウクライナ戦は2－1でリードしていたが、エリクセンの出来事を受け中止となった。







