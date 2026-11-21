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クリスタル・パレスは、新監督トーマス・フランクと、かつて指導したFWイヴァン・トニーを再会させるべく、1月にアル・アハリから同選手を獲得することを検討している。プレミアリーグ復帰に前向きな30歳のイングランド代表FWに、降格の危機にあるクリスタル・パレスは得点力の改善を託したい考えだ。

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EURO出場への意欲が復帰希望の背景に

『talkSPORT』によると、クリスタル・パレスは、フランク監督にチーム強化に必要な資金を約束したうえで、トニーを冬の補強候補に挙げた。強化が必要なチームは、 順位表の最下位に沈んでいる 。かつてブレントフォードでデンマーク人指揮官の指導を受けたFWは、EURO2028のイングランド代表メンバーに選ばれる可能性を高めたい考えだ。ただ、その代表入りへの希望は最近、 大会と重なる裁判の日程を変更できなかったことで打撃を受けた 。

得点力を物語る圧巻の成績

トニーは2024年夏、移籍金4000万ポンドでブレントフォードからサウジアラビアへ移った 。ロンドン西部を離れるまでに、プレミアリーグ85試合で36得点という実績を残していた。アル・アハリ加入後は、国内と大陸の両大会でさらに際立った得点力を発揮している。

30歳のトニーは、サウジ・プロリーグのクラブで公式戦わずか109試合に出場し、87得点を記録。AFCチャンピオンズリーグエリート連覇にも中心選手として貢献した。その勢いは今季も続き、すでに16試合で15得点を挙げている。リーグ戦では10試合で14得点を記録し、得点ランキングの首位に立つ。

深刻な得点難に陥るクリスタル・パレス

その決定力は、今季のクリスタル・パレスが抱える攻撃面の深刻な問題とは対照的だ。ロンドン南部のクラブは、プレミアリーグ開幕からの10試合で勝ち点7、得点はわずか10。うち半数の試合で無得点に終わり、直近4試合では1得点しか挙げていない。

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現チームに公式戦で5得点以上を挙げた選手はおらず、昨季のチーム最多得点者イスマイラ・サールが負傷により12月まで離脱することで、得点難はさらに深刻になっている。昨季19得点を挙げたジャン＝フィリップ・マテタも、今季はここまで公式戦を通じて1得点と苦しんでいる。

コベントリー遠征から残留への戦いが始まる

冬の補強が実現する前に、フランク監督は土曜日、 CBSアリーナでコベントリー・シティと対戦するクリスタル・パレスを率いて初陣を迎える 。コベントリーに勝てば、クリスタル・パレスは降格圏を脱し、順位でも相手を上回る。サールの復帰と1月の到来を待つ間、前線にすぐさま活力をもたらすことが、フランク監督にとって最も差し迫った課題だ。