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クリスタル・パレスは、ピエール・サージュの後任候補として、トッテナムの元監督トーマス・フランクを検討している。直近の試合結果を受け、フランス人指揮官への重圧は増している。フランクは2月にトッテナムを離れて以来、監督職に就いておらず、セルハースト・パークでは高く評価されている。ただ、クリスタル・パレスが選択肢を検討する中、トッテナムでの苦戦は依然として懸念材料となっている。

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セージの後任候補としてフランクが浮上

クリスタル・パレスは、フランクの次期監督就任を検討していると報じられている。トッテナム・ホットスパーの元監督は、セルハースト・パークでセージの後任を務める有力候補に浮上した。クリスタル・パレスはフランス人指揮官の采配を懸念しており、最近の結果によって同監督への重圧は強まっている。

『Football Insider』によると、フランクはクラブの有力者から今も高く評価されている。クリスタル・パレスが監督交代を決断した場合、プレミアリーグでの指揮経験が同監督を魅力的な候補にする可能性がある。

ブレントフォードでの成功がフランクの魅力に

フランクは2月にトッテナムを離れて以来、監督職に就いていない。しかし、ブレントフォードでの実績は、今もイングランドサッカー界で評価されている。同クラブをプレミアリーグ昇格に導き、比較的限られた資金力にもかかわらず、トップリーグで戦えるチームとして定着させた。

選手を育成し、組織的なチームを築く手腕は、候補者を検討するクリスタル・パレスにとって魅力となり得る。また、イングランドのトップリーグで指揮を執った経験は、困難な時期にあるクラブに、より大きな安定をもたらす可能性がある。

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クリスタル・パレスは候補を検討、ダイチとエドワーズも浮上

ただし、トッテナムでの不本意な指揮期間は懸念材料として残る。クリスタル・パレスはセージを任命する前にもデンマーク人指揮官を候補として検討しており、クラブの意思決定者は今回、適任かどうかを慎重に見極めていると報じられている。候補はフランクだけではなく、ショーン・ダイチとロブ・エドワーズも後任候補に浮上している。

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クリスタル・パレスは、フランクのブレントフォードでの成功と、ロンドン北部での苦戦を比較して判断する必要がある。現在は監督職に就いていないため、交渉は比較的円滑に進む可能性があるものの、クラブはまずセージとの別れを決断するかどうかを決めなければならない。

フランクとセージの今後は？

フランクは、適切な機会が訪れればプレミアリーグでの指揮に復帰することを望んでいると報じられている。クリスタル・パレスの監督職は、評価を立て直す機会となるかもしれない。

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現時点でクラブは引き続き選択肢を検討しているが、セージの下で結果が改善しなければ、今後数週間でフランクが有力な後任候補となる可能性がある。



