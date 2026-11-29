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クリスタル・パレスはプレミアリーグ最下位からの脱出を目指し、新監督トーマス・フランクを1月の3選手獲得で支援する構えだという。クラブ・ブルッヘのセンターバック、ジョエル・オルドニェスがマクサンス・ラクロワの後釜の最有力候補に浮上。今冬は守備的MFとFWの獲得も狙っている。

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パレス、冬の陣容刷新を計画

『ザ・サン』によると、 セルハースト・パークでピエール・サージュの後任に就いた フランク監督に対し、クリスタル・パレスの首脳陣は残留争いに向けた補強資金を用意する構えだ。パレスは、リヴァプールにアンドニ・イラオラを奪われた後にサージュを迎えるなど、夏の動きが順調に進まず、最近加入した選手も目立った成果を上げていない。 ラクロワをチェルシーに売却した 一方で十分な後釜を確保できなかったため、スピードのあるセンターバックが現在の補強リストの最優先となっている。

フランク監督、補強方針を明かす

53歳のフランク監督は南ロンドンでの初会見で、クラブ幹部との話し合いを通じて、すでに補強の優先事項を整理したと認めた。デンマーク出身の同監督は、首脳陣との面接を振り返り、「選手を獲得するなら、改善できると考えているのはこの3つの分野だ」と説明した。

一方、フランク監督は話し合いがあったことを認めながらも、強化したい具体的なポジションを公には明かさなかった。それよりも、まずは現有戦力の力をさらに引き出すことが優先だと強調し、「私は常に、今いる選手たちと取り組んでいる」と付け加えた。

オルドニェスへの関心とマテタの去就

同紙によると、パレスは夏に負傷への懸念から破談となったオルドニェスの獲得を再検討している。また、中盤と攻撃陣の補強も視野に入れている。前線ではジャン＝フィリップ・マテタの契約が今季終了時に満了することも不透明感を強めており、同選手は1月から国外クラブとフリー移籍に向けた交渉を始められる。

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昨冬、負傷により ACミランへの移籍が破談となった マテタは、当面のチームにとって依然として重要な存在だ。フランス人FWは木曜夜のヨーロッパリーグ、レアル・ソシエダ戦でPKを決めた。その後、ドワイト・マクニールが決勝点を挙げ、チームは2-1の逆転勝利。フランク監督に就任後初白星をもたらした。

フランク監督を待つ重要な年末日程

欧州の舞台での勝利を弾みに、フランク監督は日曜日に昇格組ハル・シティをセルハースト・パークに迎え、リーグ戦初勝利を挙げる絶好の機会を得る。その直後の水曜日にはロンドンのライバル、チェルシーとの厳しい一戦が控え、かつての所属選手ラクロワと対戦する。1月を迎えるまでの年末の過密日程を乗り切る中で、フランク監督が現有戦力からどこまで力を引き出せるかが試される。