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アイヴァン・トニーにプレミアリーグ復帰の可能性が浮上している。信頼性の高いベン・ジェイコブス氏を含む英国の情報筋によると、クリスタル・パレスが関心を示している。

クリスタル・パレスは2週間前、トーマス・フランクを新監督に迎えた。フランクにはチームをプレミアリーグに残留させることが求められている。

フランクはブレントフォードで長年ともに働いた30歳のイングランド人、トニーの獲得を求めている。トニーは現在、サウジアラビアでプレーしている。

トニーは2024年夏からアル・アハリの攻撃をけん引している。クラブはトニーを擁して2年連続でアジア王者となった。

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イングランド代表で10試合に出場したトニーは、サウジ・プロリーグで素晴らしい活躍を見せている。移籍後、アル・アハリでは108試合に出場した。

その間に実に86ゴールを記録。今季もわずか9試合ですでに13ゴールを挙げている。

ただ、トニー自身がクリスタル・パレスへの移籍を望むかは不透明だ。英国人FWはサウジアラビアで2028年半ばまでの契約を結んでいる。

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トニーは現在、刑事事件に関わっている。暴行の疑いがかけられており、2028年に出廷しなければならない。

審理はちょうど同年の欧州選手権の開催期間中に行われる。トニーは日程の変更を試みたが、認められなかった。