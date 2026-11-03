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クリスタル・パレスは、土曜日に敵地でトッテナムに0-2で敗れた試合でジャン＝フィリップ・マテタが受けた一発退場の判定に異議を申し立てた。フランス代表FWはミッキー・ファン・デ・フェンへの足裏を見せたタックルにより、3試合の出場停止処分を受ける可能性がある。日曜日にセルハースト・パークでリヴァプールを迎える中、マテタを失えば、厳しい立場にあるクリスタル・パレスのピエール・サージュ監督にとって新たな痛手となる。

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クリスタル・パレス、マテタのプレーは偶発的だったと主張

クリスタル・パレスは、マテタに提示されたレッドカードに対して異議を申し立てた。マテタはトッテナム・ホットスパー・スタジアムでの試合の13分に退場処分を受けた。こぼれ球を争う中、FWのマテタはスパイクの裏を向けた足でファン・デ・フェンに接触。当初、主審のマイケル・オリバーはイエローカードを提示していた。

しかし、VARのジャレッド・ジレットに促されてモニターで映像を確認したオリバーは、判定をレッドカードに変更した。クリスタル・パレスは、マテタがボールを見ており、ファン・デ・フェンが近づいてくるのに気づかなかったとして、接触は偶発的だったと主張している。

VAR、著しく不正なプレーの要件をすべて満たすと判断

ジレットはこの場面について、オリバーに明確な見解を伝えた。「接触箇所はアキレス腱で、ボールからは遠い。スピードと勢いを持って走り込み、スパイクの裏が相手のアキレス腱をまともに捉えている。著しく不正なプレーの要件をすべて満たしていると思う」

その後、オリバーは場内放送で観客に判定を説明した。「映像確認の結果、クリスタル・パレスの14番はスパイクの裏で相手のアキレス腱に強く、完全に接触しています。最終判定はレッドカードです」。月曜日には『Sky Sports』の「Ref Watch」に出演したダーモット・ギャラガー、ティム・シャーウッド、ジェイ・ボスロイドが全員、妥当な判定だったとの見解で一致した。

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マテタの出場停止ならセージ監督はストライカー不足に

10人となったクリスタル・パレスはトッテナムを抑えきれず、前後半にアーチー・グレイとヤン・ポール・ファン・ヘッケにゴールを許して敗れた。この敗戦で、プレミアリーグ直近6試合でわずか1勝のクリスタル・パレスは降格圏にとどまった。

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職を守るために戦うセージ監督にとって、マテタを失うことはさらなる痛手となる。指揮官はハムストリングの負傷から復帰したばかりの同選手を迎えたところだった。ヨルゲン・ストランド・ラーセンが足首の問題で離脱しているため、出場可能なFWはエディ・エンケティアだけになる。

マテタとクリスタル・パレスの今後は？

出場停止処分が維持されれば、マテタは代表活動期間前の日曜日に行われるホームでのリヴァプール戦に加え、昇格組コヴェントリー、ハルとの重要な対戦も欠場する。

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一方、クリスタル・パレスがヨーロッパリーグでホッフェンハイムとレアル・ソシエダをホームに迎える試合には出場できる。