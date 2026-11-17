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クリスタル・パレスの新監督に就任したトーマス・フランクは、プレミアリーグのライバルであるチェルシーからセットプレーの専門家ベルナルド・クエバ氏を引き抜くべく、早速動き出そうとしている。セルハースト・パークで2年半の契約を結んだデンマーク人指揮官は、シャビ・アロンソの下で役割が縮小したブレントフォード時代の同僚との再会を望んでいる。

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パレス、チェルシーのスタッフ獲得を画策

『Daily Mail』によると、パレスは39歳のメキシコ人コーチ、ベルナルド・クエバ氏を南ロンドンで発足するフランクの新たなコーチングスタッフに迎えるため、チェルシーに交渉を持ちかける準備を進めている。2月にトッテナム・ホットスパーを解任されて以来、職を離れていた フランクは、プレミアリーグ最下位のチームの新監督として発表された 。給与はトッテナム時代から大幅に下がることを受け入れたが、前任のピエール・サージュ氏よりは高い額を受け取る。ブレントフォードとトッテナムでの指揮を通じ、フランクはトップリーグの178試合で勝率34％を記録している。

新監督、就任への喜びを語る

リーグ戦10試合でわずか2勝にとどまり、 先週解任された サージュ氏の後任となるフランクは、セルハースト・パークで指揮を執ることへの興奮を語った。

就任発表後、パレスの新監督は「ここに座り、この素晴らしいクラブを率いることは光栄だ。本当に、本当に楽しみにしている。

クリスタル・パレスはイングランドでもプレミアリーグでも象徴的なクラブだ。選手たちやクラブに関わるすべての人を助け、支えるために、できる限りのことをする。彼らに会うのが本当に楽しみだ」と語った。

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チェルシーで役割が縮小したセットプレーの専門家

クエバ氏はメキシコのチーバスとノルウェー男子代表で働いた後、2020年にブレントフォードに加入。フランク率いるチームのプレミアリーグ昇格に貢献し、イングランドサッカー協会を通じてUEFAプロライセンスを取得した。チェルシーは2024年、バイエルン・ミュンヘンへ移ったアンソニー・バリー氏の穴を埋めるため、約100万ポンドの補償金を支払ってクエバ氏を迎えた。

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しかし、『Daily Mail Sport』が昨夏に明らかにしたところによると、2シーズンを経て、シャビ・アロンソ率いるチームがセットプレーを統括する役としてアストン・ヴィラからオースティン・マクフィー氏を招いたことで、クエバ氏の職務は変わった。クラブ関係者は降格人事ではないと主張し、クラブの公式サイトにもクエバ氏はトップチームのテクニカルアナリストとして掲載されたままだが、裏方として分析業務に従事する一方、コブハムでの練習やスタンフォード・ブリッジでの試合当日に姿は確認されていない。

迫るロンドン勢対決にも注目

パレスが同じロンドンのチェルシーと補償金で合意できれば、クエバ氏はプレミアリーグ残留を争うパレスで、かつての上司の傍らに立つ目立った役割に戻ることになる。両クラブ間の交渉は、西ロンドンで控えるプレミアリーグの対戦にもさらなる注目を集めそうだ。フランクは2週間後の12月2日（水）、新たに率いるチームを率いてスタンフォード・ブリッジを訪れ、アロンソ率いるチェルシーと対戦する予定だ。