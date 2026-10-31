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トッテナム・ホットスパーに朗報だ。ロベルト・デ・ゼルビ監督が、ジェームズ・マディソンは土曜日のクリスタル・パレス戦に出場可能だと明かした。イングランド代表のマディソンはチェルシー戦で負傷が懸念されたが、復帰するデスティニー・ウドギとともに出場する可能性がある。

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マディソン、負傷の懸念を払拭

マディソンは、今週土曜日に行われるプレミアリーグのクリスタル・パレス戦に出場できることが確認された。イングランド代表の同選手は、後半早々に交代した敵地チェルシー戦での2-0の勝利を受け、負傷が懸念されていた。

しかし、デ・ゼルビ監督は、マディソンが深刻な状態には陥っていないと明かした。マディソンは週末の試合でメンバー入りする。

デ・ゼルビ監督、特別な選手の出場が可能と明言

マディソンは早い時間帯に交代したことを受け、今週は負荷を管理するために練習内容を調整した。全体練習を2回ほど欠席したものの、デ・ゼルビ監督は、このMFがチームに貢献できる状態にあると強調した。

デ・ゼルビ監督は金曜日の記者会見で、「今週、彼はほかの選手たちと同じようには練習しなかった。だが、明日は出場できる。彼は我々にとって特別な選手だ」と語った。

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トッテナムの指揮官は、パレス戦でこのMFを先発させるか、ベンチから起用するかを決めなければならない。コーチングスタッフはキックオフ前にコンディションを最終評価する。

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慎重に進めるコンディションの回復

長い離脱を経験したマディソンにとって、コンディションは引き続き慎重に扱うべき問題だ。昨季は前十字靭帯の負傷で大半を欠場し、今季開幕週のブレントフォード戦での敗戦では肩を痛めた。

今月初めには先発に復帰し、コヴェントリー・シティ戦で先制点を挙げた。クラブはシーズンの残りを通じてマディソンが健康を維持できるよう、慎重な対応を取っている。

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デ・ゼルビ監督はさらに、「マディソンや長期の負傷から復帰した選手は、ほかの選手より多く練習しなければならない。ただ、彼はすでに4、5週間を過ごしている。だから、2日間練習を休んでも問題はないと思うが、リスクを冒すかどうかは分析する必要がある」と付け加えた。

ウドジェも復帰、チームに追い風

今週末、トッテナムで復帰するのはマディソンだけではない。膝の負傷で直近2試合を欠場したサイドバックのウドジェも出場する見込みだ。マディソンとウドジェの両者が戻ることは、チームにとって大きな後押しとなる。プレミアリーグで重要な勝ち点3を手にするべく、デ・ゼルビ監督は戦力が充実した先発メンバーを生かしたい考えだ。