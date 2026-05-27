ヨーロッパカンファレンス・リーグ - ヨーロッパカンファレンス・リーグ Red Bull Arena Leipzig

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クリスタル・パレス対ラージョ・バジェカーノの放送：テレビ局とオンラインライブストリーム

オランダではZiggoで視聴できます。以下に視聴・ストリーミングのオプションをまとめます。

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チームニュース＆スタメン

クリスタル・パレスは、GKにディーン・ヘンダーソン、DFにマクセンス・ラクロワ、ジェイディー・キャンヴォット、ナサニエル・クライネを起用すると見られる。両翼はイスマイラ・サールとタイリック・ミッチェル、中盤はダニエル・ムニョス、アダム・ウォートン、鎌田大地が構成する。 前線はイェレミー・ピノとジャン＝フィリップ・マテタが起用される見込みで、クリス・リチャーズとエドワード・ンケティアは負傷で欠場する。

ラヨ・バジェカーノはGKダニ・カルデナスで臨む見込み。 最終ラインはパテ・シス、フロリアン・ルジュヌ、ペップ・チャバリア、イバン・バリウ。中盤と前線にはホルヘ・デ・フルトス、オスカル・バレンティン、アルバロ・ガルシア、イシ・パラソン、ウナイ・ロペス、アレクサンドル・ズラウスキーが名を連ねる見込みだ。ルイス・フェリペは負傷で欠場する。

最近の調子

クリスタル・パレスはプレミアリーグ終盤の波乱含みの戦いを経て決勝に近づいている。直近5試合は1勝2分2敗だった。 唯一の勝利はカンファレンスリーグ準決勝のシャフタール・ドネツク戦（2-1）で、この結果が決勝進出につながった。リーグ戦ではマンチェスター・シティに0-3、ホームで優勝チームアーセナルに1-2と敗れ、調子の良さを示せなかった。

一方、ラージョ・バジェカーノの状態は良好だ。 直近5試合で3勝し、ビジャレアルに2-0、デポルティーボ・アラベスに1-2で勝利。カンファレンスリーグでもストラスブールに1-0で勝ち、5試合で4失点と守備が安定している。

対戦成績

データセットにはクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノの過去の対戦記録がありません。したがって、水曜日の試合は両クラブにとってトップレベルでの公式記録上初の対戦となります。

順位

カンファレンスリーグではラージョが5位、パレスが10位でシーズンを終えましたが、決勝では順位は関係ありません。両チームは中立会場で唯一残ったタイトルを争います。