クリスタル・パレス対フィオレンティーナ：戦術ボード ― オリバー・グラスナーがピパ・ヴァノーリを圧倒、決定力抜群のイーグルスが快勝

カンファレンスリーグの一戦では、ハイプレスと速攻を重んじるオリバー・グラスナー率いるクリスタル・パレスと、ボール支配を重視するピパ・ヴァノーリ率いるフィオレンティーナが対戦した。グラスナーはセルハースト・パークの雰囲気を活かし、中盤でボールを奪って速攻に繋げる戦術を採用した。 狙いは、フィオレンティナのビルドアップを乱し、フィジカルが強いマテタを相手の弱点である中央に突かせることだった。

一方のヴァノーリは、水平なパス回しでパレスのウイングバックを揺さぶり、サイドで数的優位を作る狙いだった。 4-3-3を採用し、中盤で数的優位を作り、長いボール保持で圧力をかけ続けた。しかしデータ通り、支配率51％は実らず、コンパクトな3バックを破るトリガーが欠けた。

クリスタル・パレスの布陣

グラスナー監督は3-4-2-1を採用し、守備時は5-4-1に変化させた。 プレス発動のきっかけは、フィオレンティーナ守備的MFファジョリへのパス。ボールが中央に入ると、サールと鎌田がハーフスペースから飛び出し、パスコースを遮断した。結果、フィオレンティーナは横パスか、空中戦62.5％を制したパレス最終ラインへのロングボールしか選択肢が残らなかった。

ビルドアップでは、パレスがアダム・ウォートンを「メトロノーム」として起用。センターバックの間に下がり、フィオレンティーナの前線に対して4対3の優位を作った。これによりダニエル・ムニョスとタイリック・ミッチェルは高い位置を取り、相手のサイドバックを低い位置に固定した。 2点目はこの戦術が凝縮された一幕だった。マテタがボールをキープしてセンターバックを引きつけ、その間にミッチェルがワイドな位置からペナルティエリアに侵入した。総パス数は240対220と少なかったが、シュート1本あたりのxG（期待得点）は高く、質重視の攻撃が奏功した。 守備ではラクロワ、カンヴォ、リチャーズがラインを高く保ち、ピッチをコンパクトに。フィオレンティーナにスペースを与えなかった。

フィオレンティーナの布陣

ヴァノーリ監督の4-3-3は、パレスの攻撃的なウイングバック背後のスペースを突く狙いで、ドドとゴセンスにオーバーラップを要求。インサイドMFファビアンとンドゥールが協力し、サイドで3対2の優位を作る戦術だった。しかしビルドアップは縦への展開不足に悩んだ。 パス数は220本だったがxGは0.51と低く、ゾーン14へボールを運べなかった。プレスも機能不全に陥った。ハイプレスを試みたが、パレスはマテタへのダイレクトパスで1stラインを突破し、イタリア勢の圧力を無力化した。

ポングラチッチとラニエリが率いる守備陣は、パレスの素早い攻守の切り替えに対応できなかった。サイドバックを高く上げすぎたため、センターバックはサールやマテタと1対1になり無防備に。この弱点が前半早々のPKや継続的なプレッシャーを招いた。 さらに、守備的トランジションを担う「ナンバー6」が不在だったため、パレスがボールを奪い返すたびにフィオレンティーナの中盤は容易に迂回された。ハイラインを維持しようとする一方でパレスのトップ3のスピードを恐れ、結果として守備陣形に深みもコンパクトさも欠いた。

戦術のチェスゲーム

勝敗を分けたのは、パレスの縦への速さとフィオレンティーナの遅い横パス回しとのミスマッチだった。グラスナー監督は自陣でボールを持たせる「おとり」戦術でカウンタースペースを作り、フィオレンティーナを誘い込んだ。 特にハーフスペースでのカマダとサールの動きが、フィオレンティーナの中盤とDFの間にスペースを作り続けた。ファジョリは両者を同時にマークできず、CBもマテタをフリーにするリスクを恐れ、ラインを上げて対応できなかった。

グラスナー監督はポゼッションより中盤の密度を重視し、戦術的に優位に立った。パレスの15ファウルは意図的。中盤での「戦術的ファウル」でフィオレンティーナのリズムを断った。 ヴァノーリはこれを止められず、パレスは16本（5本枠内）、フィオレンティーナは7本のシュートに終わった。フィオレンティーナは混沌を活かす相手に適応できず、ボールを保持しても支配できなかった。

試合中の采配

決定力不足を認識したヴァノーリ監督は78分、ファッツィーニとバルボを同時に投入し4-2-4へ変更。前線の人数を増やしパレスの3バックに挑んだ。 しかし、MFを1人減らしたことで中央の支配力をさらに失い、パレスにカウンターを許した。終盤にはサールが3点目を決め、そのアシストをしたカマダは3人目のMFがいたはずのスペースを自由に使っていた。

グラスナー監督は守備安定優先の采配で効果を示した。66分、ゲッサンドに代えてイェレミー・ピノを投入し、ハイプレスに活力を与えた。84分にはマテタに代わりジェファーソン・レルマを投入。パレスは5-3-2に布陣を変え、中盤を固めて試合を事実上決着させた。 フィオレンティーナが前線の人数を増やしても、パレスの守備はさらに堅さを増した。これらの交代は、試合のペースを掌握した監督の采配を示すものであり、相手の攻勢に対して当初の戦術を維持しつつ、計算された守備的補強で対応した。

結論

結局、トランジションの効率差が勝敗を分けた。パレスは決定力が高く、フィオレンティーナの高めのSB背後を突いて高いxGを3得点に結びつけた。グラスナーの3-4-2-1は縦に速い攻撃とハイプレスを重視。一方、ヴァノーリの4-3-3はスローな展開に持ち込めない相手への柔軟性が不足していた。 xGは3.45対0.51。ボールは支配されても、明確な戦略と縦への速さ、フィジカルが勝敗を分けた。