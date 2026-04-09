クリスタル・パレス対フィオレンティーナ戦の選手評価：ジャン＝フィリップ・マテタが活躍、容赦ないイーグルスがヴィオラを粉砕

クリスタル・パレスは、欧州舞台でも屈指の完成度を示し、縦への速さとフィジカルの強さでフィオレンティーナを圧倒した。 前半24分、ジャン＝フィリップ・マテタのPKで先制すると、試合は早くも決まった。3-4-2-1を採用したパレスはボールを支配し、 FiorentinaのxGを0.51に抑えた。

後半も勢いは衰えず、グラスナー監督率いるチームはコンパクトな守備とカウンターで圧力をかけ続けた。ミッチェルが追加点、サールがロスタイムにダメ押しした。 合計16本のシュートと5回のヘディング勝率で上回り、カンファレンスリーグの順位表でも有利な位置を確保した。一方、フィオレンティーナは攻撃力が不足し、動揺を隠せなかった。

GK＆守備

ディーン・ヘンダーソン - 7/10

キャプテンとしては比較的静かな試合ながら、あらゆる局面を冷静に処理。2度のセーブで無失点を守り、ビルドアップでも重要な役割を果たし、パレスがフィオレンティーナの初期プレスをかわすのを助けた。31回のクリアを記録した守備ラインの維持に、彼のコミュニケーションが貢献した。

マクセンス・ラクロワ - 8/10

3バックの中央で鉄壁の守りを築いたフランス人選手。グドムンドソンの脅威を素早い戻りで封じ、11回のインターセプトにも貢献。さらに、ボールを持って中盤に踏み込む動きは、フィオレンティーナにとって解けない戦術課題となった。

ジャスティン・カンヴォー - 7/10

若手らしい堅実で規律あるプレー。ポジショニングと中央の守備に集中し、無駄な動きを最小限に抑えた。ラクロワとの相性も良く、守備の役割を確実に果たした。

クリス・リチャーズ - 6/10

最も試練にさらされたが、持ち場を守った。76分、カウンターを阻止するファウルでイエローカード。直後に交代。

ダニエル・ムニョス - 7/10

右サイドで活発に動き、広い範囲を使ってフィオレンティーナの4-3-3を押し広げ、ゴセンスを守備に専念させた。オーバーラップは相手にとって厄介だった。

タイリック・ミッチェル - 8/10

守備陣で最も光った。ハリソンに粘り強く対応し、32分には突然エリアに走り込み、試合を決定付けるゴール。絶妙なタイミングのウイングバックだった。

中盤

アダム・ウォートン - 8/10

中盤でゲームを支配した。ウォートンは優れた空間認識で試合のペースを操り、高精度なパスで前線3人を活かせた。終盤に交代したが、彼の存在感はチームに不可欠だ。

鎌田大地 - 8/10

ハーフスペースでの鎌田の知性は見事だった。守備の責任と攻撃的なセンスを両立させ、91分にはサールの決勝ゴールを導くピンポイントのアシストを決めた。彼の戦術的な柔軟性により、パレスはボールを持たない時の5-4-1から瞬時に3-4-3へと移行することができた。

攻撃

エヴァン・ゲッサンド - 6/10

得点はなかったが、オフザボールの動きでマテタにスペースを作った。66分、グラスナー監督はフレッシュなピノに交代。

イスマイラ・サール - 8/10

圧倒的なスピードと直線的な突破で常に脅威となり、ドドを翻弄。アディショナルタイムにはカマダのスルーパスを冷静に決め、高い技術を示した。

ジャン＝フィリップ・マテタ - 9/10

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。圧倒的なフィジカルと繊細な連携で相手守備を混乱させ、24分にPKを冷静に決め、8分後にはミッチェルへアシスト。パレスのxG3.45の大半は彼の支配力によるものだった。

交代選手＆監督

イェレミー・ピノ（66分） - 6/10

3点目を狙って投入されたピノは、活気あるプレーで疲労が見え始めたイタリア守備陣にプレッシャーをかけ続けた。試合終盤は左サイドで広い範囲をカバーした。

ジェファーソン・レルマ（84分） - 評価なし

終盤に投入され、中盤を固めて試合を締めくくった。

ウィル・ヒューズ（90+4分） - 評価なし

試合終了間際の時間稼ぎのための出場。

ブレナン・ジョンソン（90+4分） - 評価なし

ロスタイムの最後の数秒で投入された。

オリバー・グラスナー - 9/10

試合前から戦術で優位に立ち、3-4-2-1を貫いてヴァノーリの4-3-3を無力化した。ボール支配率を重視せず、高い効率性を誇るチームを作り上げた手腕は卓越している。