クリスタル・パレスはカンファレンスリーグ準決勝第1戦でシャフタール・ドネツクを1-3で下し、決勝進出に王手をかけた。来週木曜のホーム第2戦で決着をつける。一方、エマニュエル・エメガ所属のRCストラスブールは第1戦でラヨ・バジェカーノに0-1敗れ、逆転を狙って第2戦に臨む。

シャフタール・ドネツク 1-3 クリスタル・パレス

準々決勝でAZを破ったシャフタールは、開始21秒でジャン＝フィリップ・マテタのパスを受けたイスマイラ・サールが先制し、カンファレンスリーグ史上最速ゴールが生まれた。

その後シャフタールが攻勢を強めたが、前半は得点を奪えなかった。

後半早々の47分、CKからオレフ・オチェレツコが押し込み1－1。

アウェーチームが反撃。リズニクがサールとマテタのシュートを好守で阻み、マテタはポストに阻まれた。しかしこぼれ球を鎌田大地が押し込み1-2。

シャフタールはアリソン・サンタナのシュートで反撃したが、ディーン・ヘンダーソンがセーブ。さらに途中出場の元フローニンゲンFWヨルゲン・ストランド・ラーセンにカウンターを許し、1-3となった。

ラヨ・バジェカーノ 1-0 RCストラスブール

前半は期待外れ。前半終了10分前、パテ・シスがストラスブール主将エマニュエル・エメガの顎を殴り、イエローカードで済んだ。

後半10分、アレクサンドル・ズラウスキ（通称アレマオ）がコーナーキックをヘディングで決めて1-0。その後、フロリアン・ルジュヌ（2得点）やアンドルー・オモバミデレがチャンスを作ったが、得点は生まれず。