クラース＝ヤン・フンテラール、アヤックスでの重大な過ちを認める

クラース＝ヤン・フンテラールは、ワールドカップのメキシコ対南アフリカ戦のハーフタイムにNOSのインタビューを受け、アヤックス時代にホルヘ・サンチェスを獲得したのは間違いだったと語った。

番組司会のショールト・ファン・ラムスホルストが、フンテラール在任中にアムステルダムへ招へいされたサンチェスについて質問。マルク・オーバーマース退任後、フンテラールはテクニカルディレクターのゲリー・ハムストラと補強を担当し、自身もテクニカルマネージャーだった。

アヤックスは2022年夏、ヌサイール・マズラウィの後継者としてクラブ・アメリカからサンチェスを約500万ユーロで獲得。しかしサンチェスは期待に応えられず、トップチームでの公式戦出場は26試合にとどまった。

ファン・ラムスホルストが「ホルヘ・サンチェスはあなたが獲得した選手ですね？」と質問すると、フンテラールは「はい、獲得しました」と認めた。

ファン・ラムスホルストは「サンチェスがメキシコ代表に選ばれたのは、アヤックスの眼光が正しかった証拠では？」と問いかけた。だがフンテラールは「彼はうまくいっていなかった」と手厳しい評価を下した。

アナリストのケネス・ペレスは「『僕たち』が獲ったと言ったね。『君』じゃないよ」と笑って指摘した。サンチェスは2023年にポルトへレンタル移籍し、1年後にクルス・アスールへ完全移籍した。

ハムストラが2023年に退任した後もフンテラールは残留したが、同年10月に健康問題で表舞台から離れた。2025年3月、アヤックスとの契約は正式に終了した。