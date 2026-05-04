クラース＝ヤン・フンテラールはアヤックス退団時、マルク・オーバーマースに「僕を放っておいてくれ」と伝えた。

シャルケ04は今週末2.ブンデスリーガで優勝し、来季トップリーグに復帰する。元シャルケのクラース＝ヤン・フンテラールが『Voetbal International』のインタビューでゲルゼンキルヒェンでの日々を振り返った。

7年間在籍したシャルケで契約満了を迎え、新しいスタッフとの折り合いが悪く徐々に距離ができたため、2006～2009年にプレーしたアヤックスに復帰した。

2度目のアムステルダムでは2017～2021年に2度リーグ制覇し、2018/19年のCL躍進でも存在感を示した。

しかし2020/21シーズン、前線の競争激化で出場機会が減った。「優勝へ順調だったが、ストライカーが複数いた。ブロッベイ、ハラーが加入し、誰かはベンチになる」と76キャップの代表は語る。

そんなとき、降格危機にあった古巣から「資金は少ないが戻ってほしい」と声が掛かった。在籍選手も「戻って助けてほしい」と訴えた。

そこでマルク・オーバーマースに「シャルケに行かせてほしい」と頼んだ。クラブ愛からだった。到着すると、チームは自信を失っていた。予想していたことだが、皆で頭を突き合わせ、計画を立て直す必要があった。残念ながら、残留はできなかった。

それでも、レアル・マドリードやACミランでプレーした元選手は、クラブが再びトップレベルで活動することを喜んでいる。「シャルケがブンデスリーガに戻ったのは良いことだ。ここが本来の場所だからだ。1年目は生き残りが大切で、その後に何かを築ける。人々は、すぐに上位争いを期待すべきではない。 クラブがブンデスリーガに残留し、これからは再び適切な運営が行われることを願いたい。」