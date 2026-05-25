クラース＝ヤン・フンテラールがテレビ生番組で回復状況を率直に語った。

クラース＝ヤン・フンテラールは月曜夜、久々に公の場に登場した。 ESPN主催のエールディヴィジ・アワードに登場し、アヤックスFWミカ・ゴッツに「ヨハン・クライフ・タレント・オブ・ザ・イヤー賞」を授与した。 この日、フンテラールは2023年にBurn-out（燃え尽き症候群）でサッカー界から離れたこと、その後の回復過程を率直に語った。

彼は2023年10月、バーンアウトを理由にアヤックスのテクニカルディレクターを辞任し、以降公の場に姿を見せなかった。

司会のフレジア・クシニョ・アリアスは彼を温かく迎え、「だいぶ良くなりました。ゆっくりですが、良い方向に向かっています」と近況を語った。

「サッカーの列車は走り続けるが、止まるしかない。すべてを手放し、自分と向き合い、再び立ち上がる道を探すのだ」と語った。

4人の子を持つ父として家庭も多忙だが、「ベッドに横たわると子供たちのボール音が聞こえる。その生活は止められないが、その中で安らぎを見つける」と笑った。

ハントラールは2006年に「年間最優秀若手選手賞」を受賞した。彼は当時をこう振り返った。「正直、誰が賞をくれたのか覚えていない。ゲルティアン・フェルベークだったと思う。でも、最高の選手になりたかった。この賞は嬉しかったが、誰もが最高の選手になりたいと夢見る」。

その後、フンテラールは今シーズンの受賞者を発表した。「2025/26シーズンのヨハン・クライフ・年間最優秀若手選手賞はミカ・ゴッツです」と拍手の中で発表した。ベルギー人FWゴッツはアヤックスで好成績を残し、数年前に彼をアムステルダムへ招いた人物から賞を受け取った。

フンテラールは、ゴッツのプレーを初めて見たのは映像を通じてだったと語った。「彼がプレーする姿を初めて見たのは、Wyscoutの映像でした。決定力はもう少し向上する余地がありましたが、ドリブルは最初から素晴らしかった。」

一方、ゴッツはフンテラールがアヤックス代表として接触してきた際、ほとんど迷わず決断したと明かした。「とても嬉しかった。映像でクラースを知っていたし、彼がアヤックスへの移籍を説得してくれた方法は素晴らしかった。迷うことはほとんどなかったよ。」