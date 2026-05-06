クラーイ、アヤックスのガルシア監督の発言に呆然：「まさか、そんなことが！」

ハンス・クラアイ・ジュニアは先週土曜日、2-2で引き分けたアヤックス対PSVの試合を観戦した。彼は『Voetbal International』のコラムで、ヨハン・クライフ・アレナで最も印象的だったことを記している。

彼は「イビサ遠征直後にもかかわらず、PSVのフィットネスがアヤックスより明らかに上回っていた」と指摘。

オフェメルト出身のサッカーファンでもある彼は驚いたが、アムステルダムのチームにも光明を見出した。

「でも幸いなことに、ミカ・ゴッツがまたしても見事なボレーを決めてくれた。 試合後、彼は「数千万ユーロの噂は気にしていない。アヤックスでまだ何も勝ち取っていないから、もう1年残るかもしれない」と話した。欧州のトップクラブが注目するこのベルギー人ウイングの言葉に、クラーイも納得した。

また、クラアイはフェイエノールトがフォルトゥナ・シッタルトに苦戦し、終盤に辛勝した試合も目撃。ロッテルダムのMFについて厳しい見解を示した。

「私はルチアーノ・ヴァレンテのファンだが、今回は完全に疲弊していた」とクラアイ。タイス・クラアイフェルトについては「まだレギュラーレベルではない」と評価し、左ウイングのトビアス・ファン・デン・エルシャウトにも高い評価は与えなかった。