クラーイ：「あれは、コエマンからの電話の中で最も厄介なものの一つだったと思う」

ハンス・クラアイ・ジュニアは、ロナルド・クーマンがジェレミー・フリンポンを代表から外したことで胸が痛んだと語った。右利きのリヴァプール選手は、水曜日に発表されたオランダ代表のワールドカップ最終メンバーからやや意外にも外れた。

クラーイはESPNの分析で「クーマンにとって、あれは最も気まずい電話の一つだったはずだ。ルチアーノ・ヴァレンテやキース・スミットなら電話で説得できるかもしれないが、フリンポンには難しい」と語った。

「それでもフリンポンは、今シーズンの不調にもかかわらず多少は期待していたはず。スペインとの大一番で右ウイングとして非常に良かったからだ」とクラーイ。これは昨年、PK戦の末にオランダが敗れたネーションズリーグ準々決勝を指す。

フリンポンは右サイドバックも務め、通常はそのポジションはデンゼル・ダムフリーズが守る。本来はMFだが、W杯ではダムフリーズの代役として起用される予定だった。

「それも非常に明白だ。フェイエノールトではマッツ・ウィッファーを右MFとして知っているが、彼はブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンでウイングバックとして素晴らしい活躍を見せている。我々は皆、彼がそのポジションの選手だと思っているからだ。だが、彼は正真正銘の右サイドバックとしてもプレーできる」とクラアイは元フェイエノールトの選手を高く評価する。

「それがクーマンのセカンド右サイドバックだ」とクラーイは結論づける。さらに「ゲルトゥイダは今シーズン波がある。だからウィッファーの起用は不思議ではない」と補足する。

ウィッファー（26）は代表で14試合に出場し、最後の出場は昨年6月のマルタ戦（8-0）まで遡る。