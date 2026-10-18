ハンス・クラーイ・ジュニアは土曜日、下位に低迷するADOデン・ハーグに1-2で敗れたPSVに衝撃を受けた。クラーイは、アイントホーフェンの前年度王者からジョーイ・フェールマンとイスマエル・サイバリが去った影響がはっきり表れているとみている。

フェールマンは昨夏、ボルシア・ドルトムントへの移籍を実現させた。PSVの司令塔として好シーズンを送ったサイバリは、約5000万ユーロを支払ったバイエルン・ミュンヘンへの移籍を果たした。

「ジョーイ・フェールマンをそれほど評価していない人もいる。でも昨日（土曜日、編集部注）は、フェールマンとサイバリにはやはり一段上の質があると感じた」。クラーイは日曜朝の『Goedemorgen Eredivisie』でそう語った。「特にADOがより大胆にプレーし、プレスにかける人数を1人増やしてからはね」

その点でクラーイは、昨季との大きな違いを感じている。「フェールマンがいたときのPSVは、プレッシャーを受けるとセンターバックが彼にパスを出していた。そうすれば周りの選手も押し上げて、プレーを組み立てられる。フェールマンがさらにサイバリにつなげば、もっと押し上げられた」

スヨールト・モッソウは、フェールマンとサイバリを欠くPSVについて、今のところ心配していない。「ただ、ここ数年のPSVなら、この試合でも少なくとも勝ち点1は得ていたと思う。シーズンのこの段階でこの試合に負けたのは懸念材料だ。特にフェイエノールトとの差が開いてしまうからね」

フェイエノールトは土曜日、健闘したテルスターとの敵地での白熱した一戦を4-3で制した。これにより、振るわないPSVはロッテルダムの首位チームに4ポイント差をつけられている。