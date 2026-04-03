クラーイ氏：「フェイエノールトはディアラやボルヘスの代わりに彼を獲得すべきだった」

ハンス・クラアイ・ジュニアは、オスカー・シェーストランドがSCカンブールからマルメFFへ移籍することを残念に思っている。ケウケン・カンピオン・ディヴィジのサポーターである彼によれば、このスウェーデン人左ウイングはフェイエノールトにとって間違いなく戦力になったはずだったという。

カンブールは、エールディヴィジ昇格に大きく貢献したシェーストランドに対し、過去最高額となる200万ユーロの移籍金を受け取る。このウイングは、これまでの「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」32試合で10ゴール7アシストを記録している。

「彼は単純に良い選手だ」と、クライ氏は金曜日の夜、ESPNでこう切り出した。「もちろん、これはKKD（ケウケン・カンピオン・ディヴィジ）の話だし、中位チームについて語るには慎重にならなければならないことは承知している。だが、シェーストランドはフェイエノールトでプレーしているディアラやボルヘスよりも優れている。断然だ。」

クラアイは分析を続けた。「フェイエノールトはディアラやボルヘスの代わりにシェーストランドを獲得すべきだった。そうすれば1300万ユーロも節約できたはずだ」と、この有料放送局のレポーター兼アナリストは語った。

フェイエノールトは昨年、トルコのイスタンブールスポルからディアラを獲得するために350万ユーロを支払った。この左ウイングはロビン・ファン・ペルシーの控えとして定位置を確保できておらず、これまでのところ6試合で計298分の出場にとどまっている。足首の怪我により、ディアラは2ヶ月以上戦線離脱を余儀なくされた。

ボルジェスは16試合に出場し、3ゴール1アシストを記録した。代表戦期間直前のアヤックス戦（1-1）では、ファン・ペルシー監督がこのポルトガル人ウインガーを90分間ベンチに留めた。