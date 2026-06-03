クラーイ氏は、ウェグホルストの途中出場後にオランダ代表に奇妙な変化が見られたと指摘した。

水曜日、ハンス・クラアイ・ジュニアはウォウト・ヴェグホルストの途中出場に驚きの表情を浮かべた。81分にコディ・ガクポと交代した長身FWは、チームメイトから全く活かし切れていなかったとESPNのアナリスト兼リポーターは指摘する。

「ウェグホルストを投入したのに横パスとバックパスばかりでは、クーマン監督もがっかりだろう」と語った。

「ウェグホルストを投入した時点で、アルジェリアの守備を突破できていなかった。右で誰かがドリブルで切り込んだら、もっと早くクロスを上げるべきだ」とクラアイはオランダのウイングに指摘した。

「すべてのボールをヘディングで決めるわけではないが、だからこそ彼にボールを供給すべきだ。ウェグホルストが入ってもプレーに変化がなく、とても不思議だった」とオランダ代表の熱心なファンである彼は驚いた。「後ろでボールを回すだけなら、ウェグホルストを起用する意味はない」

試合終盤、フェイエノールトのFWアニス・ハジ・ムッサが右から切り込み左上に決めた一撃でアルジェリアが勝利した。

前半はローマのFWマレンが先発したが得点は奪えず、後半にデパイが投入された。だが、コリンチャンスのストライカーも決定機を活かせず、オランダは敗れた。