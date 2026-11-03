ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、インテルとのチャンピオンズリーグの一戦でフェイエノールトに勝機があると見ている。一方で、チームにミスは許されないとも理解している。デ・カイプでのキックオフを直前に控え、指揮官はジッゴ・スポーツで、イタリアの強豪を相手にどこにチャンスがあるかを語った。

フェイエノールトが番狂わせを起こせるかと問われ、ファン・ブロンクホルスト監督は「可能性は常にある。特にホームで戦うときはね」と答えた。「ここ数年、我々は強豪相手に何度も素晴らしい結果を残してきたと思う。今夜もそれは可能だ。ただ、そのためにはすべてがうまくかみ合わなければならない」

指揮官は、チームが再びデ・カイプの特別な雰囲気を生かせることを期待している。「時には少し物事がうまく運び、得点できる幸運にも恵まれなければならない」。そう語るファン・ブロンクホルスト監督は、「また魔法のような夜」にしたいと意気込んだ。

指揮官によれば、最大の落とし穴はインテルの攻守の切り替えにある。「自分たちが試合をうまく進めているように感じる。彼らがそう感じさせることもある。そうなると、攻守の切り替えで守備が手薄になる」と警戒した。

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ファン・ブロンクホルスト監督は、フェイエノールトがスペースを与えすぎれば、特にインテルの2人のFWが脅威になると見ている。また、インテルは低い位置に構えて守ることにも優れ、経験豊富な選手たちが長く一緒にプレーしていると強調した。攻撃的なフェデリコ・ディマルコについては、主にジヴァイロ・リードが対峙することになるという。

それでも、ファン・ブロンクホルスト監督はインテルを苦しめる手がかりは十分にあると考えている。「もちろん、彼らもチャンスを与えている。今日は我々もチャンスを作れると思う。願わくは、それを生かしたい」

フェイエノールトの先発メンバーでは、渡辺剛に代わってタイス・クラーイフェルトが起用されたことが特に目を引く。「渡辺は試合の終盤に少し違和感を覚えていた」とファン・ブロンクホルスト監督は説明した。「つまり、身体的な理由だ。すでにジェリー・セント・ジュストも欠いているので、リスクは冒したくなかった」。なお、渡辺はベンチに入っている。

これにより、クラーイフェルトはミカ・マルモルとともにフェイエノールトの守備の中央を担い、特別な一戦に臨む。「今日、彼にとってチャンピオンズリーグでプレーする素晴らしい機会になる」とファン・ブロンクホルスト監督は語る。「この舞台で非常に優れたチームと対戦できるのは、彼にとってもクラブにとっても素晴らしいことだ」

フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト、リード、クラーイフェルト、マルモル、ロペス、ヴァンハウッテ、タルガリン、ゼヒール、ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ

インテルの先発メンバー：マルティネス、ビセック、アカンジ、アウグスト、スペンス、バレッラ、チャルハノール、ジエリンスキ、ディマルコ、エスポジト、テュラム。