クラーイは、コエマンがどの悪い知らせを伝えるかを最も悩んでいるかを知っている。

ハンス・クラアイ・ジュニアは、ロナルド・クーマンがジェレミー・フリンポンを代表から外したことで胸が痛んだと語った。右利きのリヴァプール選手は、水曜日に発表されたオランダ代表のワールドカップ最終メンバーからやや意外にも外れた。

クラーイはESPNの分析で「あれはクーマンにとって最も気まずい電話の一つだったと思う。ルチアーノ・ヴァレンテやキース・スミットなら電話で説得できるかもしれないが、フリンポンには難しい」と語った。

「それでもフリンポンは、今シーズンの不調にもかかわらず多少は期待していたはず。スペインとの大一番で右ウイングとして非常に良いプレーを見せたからだ」とクラーイ。これは昨年行われたネーションズリーグ準々決勝、PK戦の末にオランダが敗れた試合を指す。

フリンポンは右サイドバックも務められるが、そのポジションは通常デンゼル・ダムフリーズが守る。

「それも非常に明白だ。フェイエノールトではマッツ・ウィッファーを右MFとして知っているが、彼はブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンでウイングバックとして素晴らしい活躍を見せている。我々は皆、彼がウイングバックだと思っているからだ。だが、彼は正真正銘の右サイドバックとしてもプレーできる」とクラアイは元フェイエノールトの選手を高く評価する。

「それがクーマンのセカンド右サイドバックだ」とクラーイは結論づける。彼は、なぜウィッファーが代表監督に選ばれたのかを理解している。「ゲルトゥイダは今シーズン、やや波のあるプレーを見せている。だから、ウィッファーの起用はそれほど不思議ではないと思う。」

ウィッファー（26）は代表14試合に出場し、最後の出場は昨年6月のマルタ戦（8-0）まで遡る。