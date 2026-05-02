クラーイはアヤックス対PSVの試合直後、ベルグイスに刺激的な質問をした。

スティーブン・ベルフイスは、土曜に行われたアヤックス対PSV（2-2）で後半終了間際にミカ・ゴッツが挙げた同点弾に大喜び。また、コンディションの問題についても語った。

試合後、ベルフイスはESPNのハンス・クラアイ・ジュニア記者の取材に「感覚的には、最後の2－2の引き分けには満足している」と語った。さらに、後半にパフォーマンスが落ちた理由を説明しようとした。

前半と後半の差についてクラアイが尋ねると、ベルグイスは「それは分からない。PSVの方がコンディションが良かったのか？ そうだったかは分からない」と答えた。「試合は波があった。双方に良い瞬間があった」

ベルグイスは「試合に食らいつき、2－2に持ち込んだ」と語り、トップレベルの試合を楽しんでいる34歳のウイングは続けた。

「こういう試合はいつも楽しみで、残された瞬間を大切にしたい。満員のヨハン・クライフ・アレナでPSVと戦えるのは素晴らしい。選手として忘れてはいけない」と、アヤックスとの契約があと1年残るベテランは語った。

「終盤の同点弾なので嬉しい。3ポイント欲しかったが」とフレンド・ロテリー・エールディヴィジの順位に言及。「日曜のフェイエノールトの結果次第だ。注目する必要がある」。アヤックスは3ポイント差でフェイエノールトを追っており、フェイエノールトはフォルトゥナ・シッタルト戦を控える。