ハンス・クラーイ・ジュニアが『Goedemorgen Eredivisie』でマルコス・レオナルドを厳しく批判した。解説者のクラーイは、アヤックスのこのブラジル人FWが試合を戦える状態に完全に仕上がっていないことを理解できないとしている。

レオナルドはNEC戦（1-1）で終了15分前にピッチに入った。日曜朝のESPNの番組で明らかになったように、土曜日の途中出場はクラーイをまったく納得させなかった。

「トルがどれだけ疲れていても、私なら常に彼を残しておく。なぜなら、あのレオナルドはひどいからだ」と、驚きを隠せないクラーイはまくし立てた。「あの選手に2000万ユーロが支払われているのに、どうしてアヤックスで途中出場してきてフィットしていないんだ？ 信じられないだろう？ 本当に信じられない。地球上で最高の職業なのだから、フィットしているべきじゃないか」

クラーイがレオナルドに批判的なのはこれが初めてではない。解説者のクラーイは9月上旬、アヤックス対PSV（1-3）の後にも、昨夏の高額補強が万全のコンディションではないとすでに指摘していた。

もっとも、クラーイは7月の時点ではレオナルドのアヤックス加入を喜んでいた。「今、私は妻とメキシコにいて、そこでアル・ヒラルを応援する数人のサッカー愛好家に出会ったんだが、彼らはアヤックスの新しいストライカー、マルコス・レオナルドを絶賛していた。彼らはこう言っていた。『彼はメッシには似ていないが、相手のペナルティーエリア内では磁石のような存在だ』」と、クラーイはVoetbal Internationalに語っていた。

「つまり、40メートルの位置から決めるわけでもなければ、7人の相手を抜き去るわけでもない。だが、彼が決めるゴールもすべて1点として数えられる。そして、この人たちはアヤックスがこの選手から信じられないほど大きな喜びを得ることになるとも話していた」と、クラーイは数カ月前に語っていた。

レオナルドは現在、アヤックスのユニフォームで10試合に出場し、合計343分プレーしている。トルの後塵を拝している23歳のFWは、ここまで2得点を記録している。