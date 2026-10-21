クラレンス・セードルフがコリンチャンスの監督に就任してから、わずか1週間半。しかし早くもその立場が揺らいでいる。きっかけは火曜日のヴィトーリア戦（1-1）だ。

コリンチャンスのレジェンドであるネトは、この試合で目にしたものに強い不満を抱いている。セードルフは必要な書類がそろうのを待っており、まだベンチには入っていなかったが、ネトの目には、その判断がことごとく間違っていたと映った。

「彼は1得点のヴィチーニョと、まだ2得点しか挙げていないジェシー・リンガードを起用した」と、ネトはブラジルのTVバンデイランテスで憤った。

「その一方で、驚いたことにギ・ネガンとアンドレ・カリージョを信頼していない。MFアンドレも交代させた。なんて愚かなんだ。本当にばかだ！」

ネトによれば、オランダ人のセードルフはコリンチャンスの監督にまったくふさわしくない。「彼はブラジルサッカーについて何も知らない。しかも、監督を務める能力がないことは以前にも示している。この国もチームも知らないんだ」

セードルフは1-1の引き分けによって、コリンチャンスのリーグ戦での8試合連続敗戦に終止符を打ったものの、クラブ内の混乱は続いている。水曜日には、テクニカルディレクターのマルセロ・パスが解任されたことが明らかになった。

パスはつい最近セードルフをコリンチャンスに招き、厳しい批判を受けたオランダ人監督を強く擁護していた。しかし今度は、続く財政危機と期待外れの成績を理由に、自らがクラブを去ることになった。セードルフにとって、新天地での船出は決して穏やかなものではない。