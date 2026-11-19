共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

コリンチャンスが水曜から木曜にかけての夜、相手を圧倒した。クラレンス・セードルフ率いるチームが、予想外の4-0という大勝を収めた。

コリンチャンスが好調とは言えないことは、周知の事実だ。この夜の試合前までの13試合で、勝利はわずか1度だった。

セードルフが久々の勝利を挙げたのは10月31日。セードルフ体制での最初の4試合は、それ以外に2分け1敗という成績だった。

そして昨夜、2勝目を挙げた。相手は奇しくも、セードルフが選手としてのキャリアを終えたクラブ、ボタフォゴだった。

広告 広告

しかもスコアは4-0。この大勝にはメンフィス・デパイも大きく貢献した。コリンチャンスの攻撃陣に名を連ねるデパイは、1ゴール1アシストで主役を務めた。

Related Topics

オランダ代表の歴代最多得点者は、試合開始から30分を少し過ぎたところで倒れ込みながらボールを蹴り込み、チームにボタフォゴ戦での余裕ある2-0のリードをもたらした。なお、ボタフォゴではハキム・ツィエクが途中出場している。

デパイにとっては、3月以来、つまり8カ月ぶりとなるコリンチャンスでのリーグ戦ゴールだった。その前には、カイオ・セーザルが先制点を決めていた。

広告

2-0とした後もコリンチャンスの勢いは増すばかりだった。特にデパイとセーザルは、それぞれ3点目のアシストと得点を記録した。

セーザルの活躍はそれで終わらない。67分には22歳のウインガーがハットトリックを完成させ、4-0とした。この大勝でコリンチャンスは再び降格圏を脱した。

広告

だが、セードルフと選手たちに気を緩める余裕はない。残り3節で、コリンチャンスを再び降格圏に追いやり得るチームが3つもある。