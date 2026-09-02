アニス・ハジ・ムサはフェイエノールトを退団しない。クラブ番のマルタイン・クラベンダム記者が水曜日、『Voetbal International』のTransfer Deadline Showでそう断言した。ジャーナリストのサンティ・アウナ記者は以前、アル・イテハドがこのアタッカーに3000万ユーロのオファーを提示したと伝えていた。

クラベンダム記者はフェイエノールトに確認を取った上で、状況を踏まえれば移籍は「起こらない」と強調した。『いや、いや、ハジ・ムサは出ていかない。フェイエノールトに確認した。そんな話はない。フェイエノールト内部の人たちに聞いたが、彼らは「情報源をちゃんと確認してくれ」と言っている。実現しないよ』

『アル・アハリは移籍市場の序盤に3000万ユーロを提示したが、ハジ・ムサ本人がそこへの移籍を望まなかった。それで立ち消えになった。今になって、最後の夜に唯一の本当の違いを生み出せる選手を売るなんて、フェイエノールトはそんなことはしない』と、フェイエノールト番はこのアタッカーが残留すると確信している。

クラベンダム記者は、フェイエノールトがすでに上田綺世を売却しており、ハジ・ムサまで手放す余裕はないと指摘する。『もう得点王を放出しているんだ。そんなことをして、そもそも今季を戦い続けられるのか？ フェイエノールトには確認済みだ。もし実際にそうなったら、don’t shoot the messengerだよ。その時は彼らが私にウソをついたことになる。でも、そんなことはしない』

フェイエノールトは移籍市場閉幕直前にビッグネームを売ることはない。『単純にもう遅すぎる。フェイエノールトは今ですら左ウイングの獲得に苦労している。私はまったく信じていない。彼らはすでに足踏みしている状態だ。実際のニュースは、今夜フェイエノールトに新戦力は加わらないということなんだ』

オランダのクラブは水曜日23時59分まで選手を獲得できる。アル・イテハドのようなサウジ・プロリーグのクラブは、9月6日まで選手を陣容に加えることが可能だ。したがって、このサウジアラビアの強豪クラブがこのウインガーの獲得に再び動く可能性はある。

ハジ・ムサは最近も複数クラブとの関連が報じられていた。ベシクタシュ、ボルシア・ドルトムント、アストン・ビラ、スポルティング・ポルトガルなどの名が挙がったが、いずれも契約成立には至らなかった。

このウイングアタッカーはフェイエノールトと2030年半ばまで契約を結んでいる。『Transfermarkt』が現在ハジ・ムサに付けている市場価値は2300万ユーロだ。