クラブ・ブルッヘの象徴ハンス・ヴァナケン、ライバルのアンデルレヒト戦でゴールを決め、リーグ戦通算500試合出場に花を添える

クラブ・ブルッヘの象徴的存在、ハンス・ヴァナケンが、ジュピラー・プロ・リーグ通算500試合目をゴールで飾った。しかし、ライバルのアンデルレヒトから奪った先制点は勝ち点3につながらず。後半にミハイロ・ツヴェトコヴィッチが同点弾を決め、試合は1-1で終了した。クラブ・ブルッヘは今週末、ユニオン・サン＝ジロワーズに首位の座を明け渡す可能性がある。一方、アンデルレヒトは5位につけている。

ヴァナケンは13年前、ロケレンのユニフォームを着てプロ・リーグデビューを果たした。相手はほかならぬアンデルレヒト。ヴァナケンの2ゴールでアンデルレヒトが2-3で敗れるという、申し分のないデビュー戦だった。日曜日も再び紫白軍団を苦しめた。

現在34歳のヴァナケンは、2015年半ばにロケレンからクラブ・ブルッヘへ移籍。これまでに同クラブで580試合に出場し、155ゴール、117アシストを記録している。日曜日も、元アヤックスのカルロス・フォルブスらとともに先発した。

アンデルレヒトが好スタートを切った後、クラブ・ブルッヘが主導権を握った。ニコロ・トレソルディ、ブランドン・メシェレ、フォルブスらにチャンスが訪れたが、シュートの精度を欠いた。

特に俊足のフォルブスが脅威となったものの、クラブ・ブルッヘの先制点には直接関与しなかった。シェヴェヨ・ツァワがファーサイドへ絶妙なボールを送り、そこに現れたヴァナケンが頭で押し込んだ。1-0となった。

クラブ・ブルッヘのGKヤン・ゾマーは長い間出番がなかったが、突然同点ゴールを許した。メシェレがツヴェトコヴィッチに競り負け、ツヴェトコヴィッチはゾマーも破った。

終盤、クラブ・ブルッヘは猛攻を仕掛けた。ヴァナケンはユーゴ・シケのクロスに頭で合わせたが、わずかに枠を外れた。そのシケも直後にポストを叩いた。試合は1-1のまま終わり、クラブ・ブルッヘの10連勝はならなかった。