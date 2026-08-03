ドルトムントは月曜日、18歳のギリシャ代表選手が2031年6月30日までの契約を結んだと発表した。カレツァスはすでに水曜日にメディカルチェックを終えていた。

スポーツディレクターのオーレ・ブック氏は「その創造性とプレーインテリジェンスで、コスは我々のチームに新たな価値をもたらしてくれる。技術的に非常に優れており、狭い局面でも素早く解決策を見つける能力を持っている。特にファイナルサードでそれが際立っている」と語っている。

カレツァス本人も次なるキャリアの一歩に胸を躍らせている。「ボルシア・ドルトムントは特別なクラブですし、いまこの黒と黄色のユニフォームを着られることを信じられないほど誇りに思います。チームメートと会うのがとても楽しみですし、近いうちにこの印象的なスタジアムでファンの前でプレーできることを待ちきれません。みんなで成功をつかめるよう、自分の役割を果たしたいです」

BVBの移籍事情：カレツァスより高額だったのはデンベレだけ

報道によると、ボルシアはこの4度のベルギー王者に対し、カレツァスの移籍金として3000万ユーロの固定額に加え、最大200万ユーロのボーナスを支払うという。さらにルール・ナハリヒテンによれば、ヘンクは交渉の中で10パーセントの再販条項も確保した。

総額ベースでは約3200万ユーロとなり、この攻撃的MFはドルトムントのこれまでのクラブ最高額移籍だったウスマン・デンベレよりわずかに安いことになる。デンベレは2016年夏、3500万ユーロでスタッド・レンヌからヴェストファーレンに加わっていた。

一方でヘンクにとって、この取引はクラブ史上最高額の売却となる。カレツァスは、昨年2600万ユーロでウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズへ売却されたトル・アロコダレに代わる形となった。

伝えられるところによると、BVBは数週間前からすでにこのギリシャ人選手と合意に達していたが、ベルギー1部クラブが強硬な移籍金要求を崩さなかったため、最後まで交渉は難航していた。

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コンスタンティノス・カレツァス、BVBでユリアン・ブラントの後継者に

黒と黄色のクラブでは、カレツァスはユリアン・ブラントの後継者として構想されている。ブラントは前季終了後にBVBとの契約が満了していた。ドルトムント以外にも多くのクラブがこのティーンエイジャーに関心を示しており、うわさではACミランやパリ・サンジェルマンもその中に含まれていた。ただ、この卓越したテクニシャンが望んでいたのはドルトムント行きだけだった。

カレツァスはヘンク生まれで、6歳の時にベルギー1部クラブKRCの下部組織でプレーを始めた。ユース時代には一時RSCアンデルレヒトで2年半を過ごしたが、2023年初めにヘンクへ戻っている。

そこで16歳にしてすでに1部リーグデビューを果たし、昨季はベルギー中部の名門クラブで完全な主力となっていた。終了したシーズン、カレツァスは3ゴール18アシストを記録した。

ジョアン・ガドゥ、カウア・プラテス、ジャスティン・レルマの3人を総額約3000万ユーロで獲得したのに続き、カレツァスはこの夏すでにBVBの4人目の新戦力となる。ただ、ボルシアの補強はまだ終わっていないようだ。1.FCケルンのサイード・エル・マラも加入する見込みだという。