降格したVfLヴォルフスブルクからシュヴァーベン地方へ加わるペイチノヴィッチは、VfBと2031年6月30日までの契約を結んだ。

報道によると、移籍金は2500万ユーロとみられており、これが実現すれば21歳の同選手はクラブ史上2番目に高額な補強となる。クラブ記録を保持しているのはデニズ・ウンダブで、昨季に2670万ユーロでシュヴァーベンへ移籍した。

「VfBでプレーを始めるのが待ちきれない。期待は非常に大きい。DFBの育成チームで新しいチームメートの何人かとはすでに知り合いで、クラブ首脳陣ともとても良い話し合いができた。だから、VfBからの関心を聞いた時、長く考える必要はなかった」と、ペイチノヴィッチはクラブの声明で語っている。

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ジェナン・ペイチノヴィッチ、2025-26シーズンにヴォルフスブルクで12得点

スポーツ担当取締役のファビアン・ヴォールゲムートは、「我々は一方で彼のサッカー面での能力を高く評価しており、他方でブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールでの今後の戦いに向けて、チームをさらに強化することを目指していた。ジェナンは、すぐに攻撃陣の貴重な選択肢となるためのすべてを備えている」と強調した。

21歳の同選手は昨季、VfLヴォルフスブルクで公式戦12ゴールを記録。さらに、DFBの数多くの世代別代表チームを経験してきた。