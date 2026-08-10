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Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

クラブ史上、これより高額だったのは1選手のみ！ シュツットガルトがヴォルフスブルクから獲得を望んでいた選手を引き入れた

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ジェナン・ペイチノヴィッチ
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VfBシュトゥットガルトは、FWジェナン・ペイチノビッチ（21）を獲得した。ブンデスリーガの同クラブが月曜日に発表した。

降格したVfLヴォルフスブルクからシュヴァーベン地方へ加わるペイチノヴィッチは、VfBと2031年6月30日までの契約を結んだ。

報道によると、移籍金は2500万ユーロとみられており、これが実現すれば21歳の同選手はクラブ史上2番目に高額な補強となる。クラブ記録を保持しているのはデニズ・ウンダブで、昨季に2670万ユーロでシュヴァーベンへ移籍した。

「VfBでプレーを始めるのが待ちきれない。期待は非常に大きい。DFBの育成チームで新しいチームメートの何人かとはすでに知り合いで、クラブ首脳陣ともとても良い話し合いができた。だから、VfBからの関心を聞いた時、長く考える必要はなかった」と、ペイチノヴィッチはクラブの声明で語っている。

Dzenan PejcinovicGetty Images

ジェナン・ペイチノヴィッチ、2025-26シーズンにヴォルフスブルクで12得点

スポーツ担当取締役のファビアン・ヴォールゲムートは、「我々は一方で彼のサッカー面での能力を高く評価しており、他方でブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールでの今後の戦いに向けて、チームをさらに強化することを目指していた。ジェナンは、すぐに攻撃陣の貴重な選択肢となるためのすべてを備えている」と強調した。

21歳の同選手は昨季、VfLヴォルフスブルクで公式戦12ゴールを記録。さらに、DFBの数多くの世代別代表チームを経験してきた。

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