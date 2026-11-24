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アル・ナスルの主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドが、長く続いた「呪い」に終止符を打った。モロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーを上回り、AFCチャンピオンズリーグエリートにおけるサウジアラビアの同クラブの頂点に立った。

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アル・ナスルは火曜日、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークにアル・サッドを迎えた 。AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節の一戦である。

試合開始12分、クリスティアーノ・ロナウドがペナルティエリア内で倒され、アル・ナスルにPKをもたらした。

キッカーはロナウド自身が務め、13分、GKムシャール・バルシャムの右へ強烈なシュートを突き刺し、見事にゴールネットを揺らした。

これにより、ポルトガルのスターは、今シーズン開幕からアル・ナスルでのPKにつきまとっていた「呪い」を断ち切った。

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ロナウドは先週金曜日、宿敵アル・アハリとのクラシコでPKを失敗していた。サウジ・プロリーグ第9節の延期分として行われたこの試合は、1-3の敗戦に終わっている。

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データ会社「オプタ」によると、ロナウドは今シーズンのサウジ・プロリーグで蹴った2本のPKをいずれも失敗している。もう1本は10月20日に行われたネオム戦（1-0で勝利）で、GKマルチン・ブウカに阻まれていた。

この数は、ロナウドが昨シーズンのサウジ・プロリーグで失敗したPKの合計と同じだ。昨シーズンは8本中6本を成功させていた。

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さらに、2023年1月にマンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除してアル・ナスルに加入して以来、ロナウドがサウジ・プロリーグで2本連続でPKを決められなかったのは今回が初めてだった。

ロナウドがサウジ・プロリーグでアル・ナスルの一員として最後にPKを決めたのは4月3日、アル・ナジマに5-2で勝利した試合であり、今回AFCチャンピオンズリーグエリートの舞台で再びPKを成功させた。

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この得点はロナウドにとって歴史的なゴールとなった。AFCチャンピオンズリーグエリートにおけるアル・ナスルの歴代最多得点者に躍り出たのである。

ロナウドはアル・ナスルでのAFCチャンピオンズリーグエリート通算17ゴールに到達し、同大会でアル・ナスルとして16ゴールを記録していたモロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーを上回った。

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また、ロナウドはキャリア通算987ゴール目に到達した。サッカー史上初となる1000ゴール到達まで、残りわずか13ゴールとなっている。

なお、今大会でロナウドがアル・ナスルで挙げたゴールはこれが2点目。1点目はリーグステージ第2節のウズベキスタンのネフチ戦で記録しており、この試合はアル・ナスルが3-1で勝利していた。