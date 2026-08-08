あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Jochen Tittmar

翻訳者：

「クラブは決断を下した」：ディエゴ・シメオネ、フリアン・アルバレスの移籍希望を明確な発言でけん制

ラ・リーガ
移籍情報
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
フリアン・アルバレス
ディエゴ・シメオネ

フリアン・アルバレスのFCバルセロナ移籍は実現するのか？　指揮官ディエゴ・シメオネによれば、どうやらその可能性は低そうだ。

フリアン・アルバレスは、アトレティコ・マドリーからFCバルセロナへの移籍を強く望んでいる。アルゼンチン代表FWの移籍志望について、今度は指揮官ディエゴ・シメオネが明確に言及した。ロドリのFCバルセロナ移籍が間近に迫る中、アルバレスを巡るアトレティコとバルサの対立が、スペインサッカー界の中心的な話題となっている。両名門クラブの対立は、ますます先鋭化している。

そんな中、アトレティコの指揮官ディエゴ・シメオネが、ソウルでのマンチェスター・シティとの親善試合の場で、紛れもない形で見解を示した。「状況は非常に明確だ。クラブはすでに決断を下しており、そのことはミゲル・アンヘル（2002年からアトレティコのCEOを務めるヒル・マリン、編集部注）が非常にうまく説明している。私たちはフリアンにとても満足している。彼がさらに成長し、さらに向上し、そしてこの2年間で私たちにもたらしてくれたものを再び与えてくれるよう、スポーツ面で支えていくつもりだ。それは非常に大きなものだった」と、このアルゼンチン人指揮官は明言した。

CEOのヒル・マリンは、6月末にバルサにかみつき、こう語っていた。「バルサは私たちに対して無礼だ。彼らは自分たちが望むことを何でもできると思っている。私たちを弱く、愚かだと思っている。だが実際には、彼らは自分たちを非常によく表しているやり方を世界に示しているだけだ」

Julian AlvarezGetty Images

アトレティコ、フリアン・アルバレスの契約解除条項を譲らず

スペイン紙『Marca』の報道によれば、バルサのスポーツディレクターであるデコはすでにアルバレスの代理人たちとともに、最終的に移籍を実現へと持ち込むための明確な戦略を練っているという。その中心となるのは、この代表ストライカーがコルチョネロスの幹部に対し、自身のキャリアをカンプ・ノウでしか続けるつもりがないことをはっきり伝えることだ。

Mundo Deportivo』の報道によると、アルバレスは休暇後にシメオネのもとを個人的に訪れる予定だという。1対1の話し合いの中で、指揮官であり同胞でもあるシメオネに対し、バルサ移籍への希望がどれほど切実なものかを伝える考えとされている。

クラブ親善試合
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
クラブ親善試合
バーゼル crest
バーゼル
BAS
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR

アトレティコ首脳陣は、こうした動きにも今のところ動じておらず、いかなる交渉にも応じていない。首都クラブはこれまで、カタルーニャ勢による1億ユーロのオファーをきっぱり拒否しており、地元のライバルであるレアル・マドリーからの1億5000万ユーロのオファーにも同様に断固として応じなかった。

その代わりに、アトレティコは契約で定められた5億ユーロの契約解除条項に頑としてこだわっている。これは、どの関心クラブにとっても現実的とは言い難い天文学的な要求額だ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー