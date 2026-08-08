フリアン・アルバレスは、アトレティコ・マドリーからFCバルセロナへの移籍を強く望んでいる。アルゼンチン代表FWの移籍志望について、今度は指揮官ディエゴ・シメオネが明確に言及した。ロドリのFCバルセロナ移籍が間近に迫る中、アルバレスを巡るアトレティコとバルサの対立が、スペインサッカー界の中心的な話題となっている。両名門クラブの対立は、ますます先鋭化している。

そんな中、アトレティコの指揮官ディエゴ・シメオネが、ソウルでのマンチェスター・シティとの親善試合の場で、紛れもない形で見解を示した。「状況は非常に明確だ。クラブはすでに決断を下しており、そのことはミゲル・アンヘル（2002年からアトレティコのCEOを務めるヒル・マリン、編集部注）が非常にうまく説明している。私たちはフリアンにとても満足している。彼がさらに成長し、さらに向上し、そしてこの2年間で私たちにもたらしてくれたものを再び与えてくれるよう、スポーツ面で支えていくつもりだ。それは非常に大きなものだった」と、このアルゼンチン人指揮官は明言した。

CEOのヒル・マリンは、6月末にバルサにかみつき、こう語っていた。「バルサは私たちに対して無礼だ。彼らは自分たちが望むことを何でもできると思っている。私たちを弱く、愚かだと思っている。だが実際には、彼らは自分たちを非常によく表しているやり方を世界に示しているだけだ」

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アトレティコ、フリアン・アルバレスの契約解除条項を譲らず

スペイン紙『Marca』の報道によれば、バルサのスポーツディレクターであるデコはすでにアルバレスの代理人たちとともに、最終的に移籍を実現へと持ち込むための明確な戦略を練っているという。その中心となるのは、この代表ストライカーがコルチョネロスの幹部に対し、自身のキャリアをカンプ・ノウでしか続けるつもりがないことをはっきり伝えることだ。

『Mundo Deportivo』の報道によると、アルバレスは休暇後にシメオネのもとを個人的に訪れる予定だという。1対1の話し合いの中で、指揮官であり同胞でもあるシメオネに対し、バルサ移籍への希望がどれほど切実なものかを伝える考えとされている。

アトレティコ首脳陣は、こうした動きにも今のところ動じておらず、いかなる交渉にも応じていない。首都クラブはこれまで、カタルーニャ勢による1億ユーロのオファーをきっぱり拒否しており、地元のライバルであるレアル・マドリーからの1億5000万ユーロのオファーにも同様に断固として応じなかった。

その代わりに、アトレティコは契約で定められた5億ユーロの契約解除条項に頑としてこだわっている。これは、どの関心クラブにとっても現実的とは言い難い天文学的な要求額だ。