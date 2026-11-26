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ロシュン・サウジリーグの外国人選手を巡る問題は、来季に向けた方向性が固まった。メディア関係者のアブドゥルラフマン・アル・ハミーディ氏が、外国人選手に関する規定の今後について新たな動きを明らかにしたのだ。今後、プロ選手の登録枠が拡大されるのか、あるいは登録方法が見直されるのかを巡っては、クラブやサポーターの間で議論が続いていた。

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ロシュン・サウジリーグの各クラブは、この問題に関する当局の決定を以前から待ち望んでいた。外国人選手の人数は補強計画やスカッド編成を左右する重要な要素の一つであり、リーグのレベルを引き上げ、大陸内外での存在感を高められる世界的なスター選手の獲得競争も続いているためだ。

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アル・ハミーディ氏は番組『ナディナ』の中で、自身の情報源から得た情報によれば、来季に外国人選手の枠が増えることはないと語った。つまり、各クラブは現行規定と比べて外国人プロ選手の追加枠を得られないことになる。

この動きにより、ここ最近広がっていた外国人枠拡大への期待には終止符が打たれた。一部のファンからは、クラブがより多くのプロ選手と契約できるよう門戸を広げるべきだとの声も上がっていた。そうなれば監督の選択肢が広がり、ピッチ上の競争も一段と激しくなるというわけだ。

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ほかにも検討された変更案はあったのか？

外国人プロ選手の今後を巡る議論は、枠の拡大だけにとどまらなかった。スカッドの登録方法に関するほかの選択肢にも及び、その中には登録リストの開放や、選手登録に関する一部規定の変更も含まれていた。これらの案は、最終決定に至る前に検討の対象となっていた。

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アル・ハミーディ氏は以前、外国人選手に関する規定とそれに関連する選択肢は依然として検討段階にあり、枠を拡大するにせよ、選手登録の方法に別の変更を加えるにせよ、正式な決定は2カ月以内に下される見通しだと指摘していた。

しかし、このサウジアラビアのメディア関係者が明かした最新情報によれば、方向性は現行の人数を据え置き、拡大はしないことで固まったという。これにより、ロシュン・サウジリーグの各クラブが来季に外国人プロ選手の追加枠を得る可能性は低くなった。

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各クラブの補強計画への影響

この方針は、次の移籍市場に臨む各クラブの計算に大きく影響する要素となる。各クラブの強化部門は、現行規定の範囲内で利用できる外国人枠をやりくりしなければならず、すでに在籍している選手と、チーム強化を狙う新戦力とを慎重に天秤にかける必要が出てくる。

また、現行の人数が維持されることで、一部のクラブは補強の優先順位を見直さざるを得なくなる可能性もある。特にスカッドの大幅な入れ替えを計画しているチームにとっては、戦力としての質と監督が使える選択肢とのバランスを取ることが求められる。

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アル・ハミーディ氏が明かした内容によれば、ロシュン・サウジリーグの各クラブは同じ外国人選手の人数のまま来季を迎えることになりそうだ。登録に関する規定の最終的な詳細は、今後正式に発表される見込みである。