クラブのレジェンド…マンチェスター・シティ、グアルディオラの後任を決定

マンチェスター市は、スペイン人監督ペップ・グアルディオラの将来をめぐる不透明感が高まる中、期待と不安が入り混じった状況にある。グアルディオラは2027年6月までの契約を結んでいるものの、来季終了後のマンチェスター・シティ残留について、まだ決断を下していない。

契約は依然として有効だが、クラブ内部からの兆候や監督自身の発言からは、カタルーニャ出身の彼が、国内での数々の功績と支配的な地位を築いた10年間を経て、2026年の夏にシティでのキャリアに終止符を打つ可能性があることが示唆されている。

延期により不透明感が増す

英紙『テレグラフ』によると、グアルディオラは前回の国際試合期間中にクラブ経営陣に自身の決断を伝える予定だったが、予定されていた会談は行われず、監督やクラブからの公式な声明も出されていない。

報道によると、55歳のグアルディオラ監督は、チームの状況や、自身がこれまでと同じ情熱と献身を持って続けられるかどうかを包括的に評価するため、決断をシーズン終了まで先送りすることを決めたという。

同紙によると、このスペイン人監督は来月5月に、現在のチームがどれほど献身し、自身の構想に応えてくれるか、そして自身が「プレミアリーグ」で働き続けるために必要なエネルギーを保てるか、あるいは以前の発言でほのめかしたように「1年間の休養」が必要か、という2つの決定的な問いを自らに投げかけたいと考えているという。

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「ペップ」後の時代への備え

この不透明感はマンチェスター・シティの内部でも看過されておらず、英メディアの報道によると、クラブ首脳陣はすでにグアルディオラの退任に備えて代替案の検討を開始しているという。

後任として有力視されている人物には、バイエルン・ミュンヘンの現監督であり、シティの元レジェンドでもあるヴィンセント・コンパニや、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンなどが挙げられている。

クラブは、グアルディオラが退任を決断した場合に備え、円滑な移行を図ろうとしているようだ。特に、彼がチーム体制に与える影響は、単なる指導の枠を超え、2016年以降、彼の哲学に基づいて築き上げられたサッカーのアイデンティティそのものにも及んでいるからだ。

不安定な結果が疑念を強める

今シーズンのパフォーマンスと成績の低迷を受けて、グアルディオラの将来に関する憶測が高まっていた。マンチェスター・シティは2シーズン連続でプレミアリーグ優勝を逃す可能性が高く、 また、2022-2023シーズンに優勝して以来、準々決勝を突破できずに早期にチャンピオンズリーグから敗退した。

一方、FAカップでのリヴァプールに対する4-0の大勝は、グアルディオラ体制下で連覇に慣れ親しんだサポーターにとって、一時的な慰めに過ぎないと見なされている。