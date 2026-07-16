クラブのレジェンド、アレクサンダー・ビュットナー（37）がヴィテッセとの契約を延長し、特別な二つの役割を担うことになった

アレクサンダー・ビュットナーは現役を少なくとも2年間続ける。37歳の左サイドバックはヴィテッセとの契約を2028年半ばまで延長し、さらに1年延長できるオプションが付く。ドゥーティンヘム出身の彼はアシスタントコーチとしても活動を始め、選手兼コーチという特別な二役を担う。

ヴィテッセは「ルディガー・レーム監督と連携し、練習でコーチングスタッフを支援し、選手たちに経験を伝える」と説明。試合日には引き続きキャプテンとしてプレーする。

ビュットナーは若くしてヴィテッセで頭角を現し、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍。2017年に2年契約で古巣に復帰し、2024年に再加入した。

財政難の時期にもクラブに忠誠を尽くし、存続のために尽力した。クラブは長い交渉の末にプロライセンスを取得。昨季は勝ち点-12のペナルティを受けながら最終節まで「ケウケン・カンピオン・プレーオフ」出場を争った。

「ヴィテッセは私にとってとても大きな存在です」と、黄黒のユニフォームを256試合着用してきたビュットナーは語る。「私はここで少年として最初の歩みを踏み出し、頭角を現し、多くの素晴らしい瞬間を経験してきました。」

「このクラブは私を選手としても人間としても育ててくれた。だからこそ、今、恩返ししたい。37歳になり、いつまでもプレーできないことは分かっているが、まだピッチで貢献できると信じている。ヴィテッセで選手兼アシスタントコーチとしてその一歩を踏み出せることを誇りに思う。」

「チームに価値がある限り全力を尽くし、同時に経験を伝えながらコーチとして成長していくことを楽しみにしています」とビュットナーは語った。