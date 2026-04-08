ロブ・ヤンセンがホストを務めるポッドキャスト「Rondje Rob」の1対1シリーズにおいて、デニス・ベルカンプはアヤックスに復帰しない意向を明らかにした。この元サッカー選手は、2011年から2017年末にかけて、フランク・デ・ブールとピーター・ボス監督の下、アヤックスのコーチングスタッフの一員を務めていた。

「アヤックスでの時間は楽しかったし、それで十分だと思う」とベルカンプは語った。「手伝ってほしいと頼まれたから手伝ったが、その後、非常に不愉快な形で去ることになった。それで終わりだ」と、オランダ代表として79試合に出場した彼は断言した。

2010年9月、ヨハン・クライフはウィム・ヨンクやベルカンプらと共に「ベルベットの革命」を始動させた。当時、クライフはアヤックスを批判し、「自分のクラブがもう見分けがつかない」と述べていた。 この時期は、アヤックス内に新たな風が吹き込み、多くの元アヤックス選手が理事会に加わり、ユース育成に注力したことが特徴だった。

「少し独りよがりかもしれないが、私はあの時期を非常に成功したものと捉えている」とベルカンプは語る。「我々は物事を変え、築き上げたものであり、最終的には他の人々もその恩恵を受けたと思う」。彼によれば、アムステルダムではその革命は決して真剣に受け止められなかったという。「事実を直視するよりも、むしろ笑い飛ばされてしまった」。

2010年、フランク・デ・ブールがマルティン・ヨルに代わって監督に就任した。デ・ブールはその後4シーズン連続でオランダリーグ優勝を果たした。2015/16シーズン、最終節のデ・フラフシャップ戦（1-1）で5度目の優勝を逃した。 2016年5月12日、彼はクラブに対し、契約満了まで在籍する意思がないことを伝えた。

「我々が手掛けたクラブは、借金こそなかったかもしれないが、何もない状態だった。その変革期において、有望な選手を売却し、単純に試合に勝つことで、多額の資金を調達することに成功した」と、アヤックス、インテル、アーセナルでプレーした元ストライカーは強調する。

2017年、アムステルダムでのベルカンプの時代は幕を閉じ、当時の政策が適切に引き継がれていないと彼は見ている。「その後を引き継いだ人たちは、結局のところ、あの革命が何を意味していたのか理解していなかったのだと思う。 資金さえあれば、成功は極めて容易だ。買収すればいいだけだから。しかし、運営方針とは全く別物だ。皆で何かを信じ、金銭に目を向けずに、共に何かを成し遂げるということなのだ。」