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フランチェスコ・トッティは、ローマにもっと敬意を払ってほしかったと明かした。また、現役時代の絶頂期には家族や友人が自身の名声を利用していたとも語った。火曜日に放送されるイタリアのテレビ番組で、クラブのレジェンドは亡き父、元妻との別れ、子どもたちとの関係について率直に話している。

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ローマにもっと敬意を求めていたトッティ

トッティはRai 2の番組『Belve』のインタビューで、ローマの幹部を務めていた際の扱いを批判した。番組の新シーズンは火曜日の夜、このインタビューの全編とともに始まるが、すでに一部が公開されている。

「クラブにはもっと敬意を払ってほしかった」と、元ローマ主将は司会のフランチェスカ・ファニャーニに語った。クラブ復帰の可能性を問われた際にも意外な答えを返しているが、その内容は火曜日の放送で初めて明らかになる。

「多くの人が私を食い物にした」

トッティは現役時代の絶頂期に、自身の立場を利用した人がいたかとも問われ、率直に答えた。「思いもよらない人たちだ。家族、友人、親戚。多くの人が私を食い物にした」

「2006年のワールドカップ優勝メンバーであるトッティは、 選手としてのキャリアすべてをローマで過ごし 、今もクラブ最大の象徴であり続けている」

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亡き父について感情を込めて語る

トッティは亡き父について話す際、目に見えて感情を揺さぶられた様子で、愛していると伝えたことが一度もないと明かした。何が一番恋しいかと問われると、こう答えた。「抱きしめることだ。そういうことはしないものだけど、すべての中心にいた人がいなくなると、途方に暮れて孤独を感じる。父がいない人生は違うものだ」

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伝えなかった自分を愚かだったと振り返り、同じ過ちを繰り返していることも認めた。「残念ながら、子どもたちにも同じことをしている。間違っていると分かっている」と語った。

イラリーの裏切りを「許せない」トッティ

ファニャーニはまた、裏切りがあれば結婚生活は決して続かないという元妻イラリー・ブラージの主張についても尋ねた。

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「実際にあった。許せない」とトッティは答えた。インタビューの全編は火曜日の夜に放送される。