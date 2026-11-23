ローマにもっと敬意を求めていたトッティ
トッティはRai 2の番組『Belve』のインタビューで、ローマの幹部を務めていた際の扱いを批判した。番組の新シーズンは火曜日の夜、このインタビューの全編とともに始まるが、すでに一部が公開されている。
「クラブにはもっと敬意を払ってほしかった」と、元ローマ主将は司会のフランチェスカ・ファニャーニに語った。クラブ復帰の可能性を問われた際にも意外な答えを返しているが、その内容は火曜日の放送で初めて明らかになる。
「多くの人が私を食い物にした」
トッティは現役時代の絶頂期に、自身の立場を利用した人がいたかとも問われ、率直に答えた。「思いもよらない人たちだ。家族、友人、親戚。多くの人が私を食い物にした」
「2006年のワールドカップ優勝メンバーであるトッティは、選手としてのキャリアすべてをローマで過ごし、今もクラブ最大の象徴であり続けている」
亡き父について感情を込めて語る
トッティは亡き父について話す際、目に見えて感情を揺さぶられた様子で、愛していると伝えたことが一度もないと明かした。何が一番恋しいかと問われると、こう答えた。「抱きしめることだ。そういうことはしないものだけど、すべての中心にいた人がいなくなると、途方に暮れて孤独を感じる。父がいない人生は違うものだ」
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伝えなかった自分を愚かだったと振り返り、同じ過ちを繰り返していることも認めた。「残念ながら、子どもたちにも同じことをしている。間違っていると分かっている」と語った。
イラリーの裏切りを「許せない」トッティ
ファニャーニはまた、裏切りがあれば結婚生活は決して続かないという元妻イラリー・ブラージの主張についても尋ねた。
「実際にあった。許せない」とトッティは答えた。インタビューの全編は火曜日の夜に放送される。