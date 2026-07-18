クラブが著名ジャーナリストを痛烈批判：「彼は机上ででたらめをでっち上げている！」

ベシクタシュは、トルコのジャーナリスト、ヤギズ・サブンチュオグル氏に対し、痛烈な声明で反論した。同氏は金曜日の夜、モハメド・サラーがベシクタシュへの移籍間近であると報じたが、クラブ側によると、その報道は全くの事実無根だという。

同記者は「当初サラーは年俸1500万ユーロを要求したが、ベシクタシュでプレーするため減額した。合意は目前」と、フォロワー220万人を抱えるトルコ屈指のサッカージャーナリストとして伝えた。

「金銭面では合意に達したが、契約期間や肖像権で最終合意には至っていない」と結んだ。しかしベシクタシュは、これらの報道は「事実無根」と全面否定し、声明でサブンチュオウル氏の名前を挙げ反論した。

「ジャーナリストのヤギズ・サブンチュオグル氏がデジタルプラットフォーム上で共有した、当クラブの移籍をめぐる騒動や協議中の移籍条件に関する報道は、まったくの作り話である。」

「この人物は当クラブの移籍について、自席ででっち上げた現実とは無関係の記事を流し、長年にわたり世論を欺いてきた。」

「以前も申し上げた通り、移籍に関する正確で透明性の高い情報は、クラブ公式広報を通じてファンや皆様にお伝えしています」と声明は続けている。

「ファン各位には、公式チャネル以外からの情報は信じないよう強くお願いいたします。」