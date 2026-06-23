クラブが移籍金を提示…コートジボワールのスター選手がバルセロナとPSGの関心を集める

2026年W杯に出場するアフリカ人スターの一人が、夏の移籍市場で欧州大手クラブの注目を集めている。

ウェブサイト「フィチャジーズ」はトルコの新聞『サバフ』の報道を引用し、ドイツのライプツィヒがW杯初戦で「エレファント」として活躍したトルコのトラブゾンスポル所属コートジボワール代表クリスト・イナウ・オライ（20歳）の獲得競争に参入したと伝えた。

同サイトは、ライプツィヒがパリ・サンジェルマン、バルセロナ、チェルシーなど、同選手に関心を示すビッグクラブのリストに加わったと指摘した。

ドイツ代表戦（2-1で敗北）では14回のタックル中10回、5回のドリブル突破すべてを成功させ、 パス成功率は90％に達した。

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オライは2030年まで契約が残っており、移籍金は550万ユーロで加入したばかりだ。そのためトラブゾンスポルは交渉で優位に立つ。

トルコ紙は移籍金を5,000万ユーロ以下には下げず、入札合戦になればさらに跳ね上がる見込みだと伝える。

移籍が実現すれば、裸足でサッカーを始めたアビジャンの少年は、ヤヤ・トゥーレやジェルヴィーニョを輩出した名門「ジャン＝マルク・ジロ」で磨いた才能を、欧州の舞台で花開かせる転機を迎える。

ライプツィヒが獲得すれば、オライはシャビ・シモンズ（5000万ユーロ）に並ぶクラブ史上最高額となる。

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