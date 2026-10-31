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ジェイミー・キャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドはウナイ・エメリの招へいを狙うべきだと提案した後、アストン・ヴィラのサポーターに放送禁止用語を使った暴言を浴びせたのは間違いだったと認めた。元リヴァプールDFは、イングランド中部の同クラブから法的措置を取ると異例の警告を受けた後、自身の発言について説明した。

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キャラガー、ビラファンへの暴言を後悔

キャラガーが、アストン・ビラのサポーターに向けた罵り言葉交じりの発言を撤回した。この解説者は最近、SNS上で同クラブのファンに「クソ黙れ」と言い、反発を招いていた。

騒動の発端は、元リヴァプールDFのキャラガーが、マンチェスター・ユナイテッドはエメリ監督の引き抜きを試みるべきだと提案したことだった。ビラのファンはすぐにキャラガーのSNSアカウントに押し寄せ、不満を表明した。

その後、ビラの共同オーナーであるナセフ・サウィリスが強い声明を発表。クラブは法的措置を取る方針であるとし、公の場で侮辱的な発言をした48歳のキャラガーを相手取ることを明らかにした。

キャラガーは冗談のつもりだったと説明

キャラガーは『The Overlap Daily』で、事態の沈静化を図った。オンラインで届いたメッセージのあまりの多さに、苛立ちが抑えられなくなったと認めた。

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「話が大きくなってしまった」とキャラガーは説明した。「結局、彼らに『失せろ』と言ってしまった。言うべきではなかったかもしれない。でも、冗談のつもりだった。私のSNSのタイムラインに彼らの投稿があふれていたからね」

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さらにこう付け加えた。「ゴールドブリッジさんと一緒にパブで私に文句を言いたいなら、それはまったく構わない。でも、私のSNSには来ないでくれ！ 私はビラの大ファンだし、みんなで仲直りできるはずだ」

キャラガーがユナイテッドにエメリを推した理由

論争の背景には、エメリが現在のプレミアリーグで最高の監督だというキャラガーの考えがある。スペイン人指揮官が名門クラブからのオファーに心を動かされるかどうか、公然と問いかけたのだ。

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「彼が行くと言っているわけではない。私なら打診する、ということだ」とキャラガーは語った。また、エメリをラファエル・ベニテスになぞらえ、パリ・サンジェルマンとアーセナルではうまくいかなかった一方、ビラやセビージャのようなクラブでは手腕を発揮してきたと指摘した。

「意見を言うことも許されないんだね」と続けた。「ウナイ・エメリはリーグ最高の監督だと思う。マンチェスター・ユナイテッドが新監督を探しているなら、おそらく『獲得できる中で最高の監督は誰か？』と考えるだろう。

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「彼が行くと言っているわけではない。私なら打診する、ということだ。ただ、ウナイ・エメリが再びそのレベルで指揮を執りたいと思うのか、知りたいんだ。それとも『ビラでは自分が主導権を握り、やりたいことができる』と考えているのだろうか。

「監督によっては、特定のレベルや特定のクラブで力を発揮する。ウナイ・エメリもそうで、少しラファ［ベニテス］を思い出させる。彼はPSGとアーセナルで挑戦したが、うまくいかなかった。でも、セビージャ、ビジャレアル、アストン・ビラ、バレンシアでは本当に良い仕事をしている」

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ビラ、法的措置へ

ビラはこの件を見過ごすつもりはない。共同オーナーのサウィリスは、放送に携わる人物による公の場での侮辱をクラブは容認しないと明言した。予告された法的手続きが今後どう進むかは、まだ分からない。一方、ビラが国内と欧州での戦いを続ける中、エメリはピッチ上のことに専念する。