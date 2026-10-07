クラブが憂慮すべき事態の発覚を受け、サポーターに即時の飛び跳ね禁止令を科す

ドイツ2部のVfLボーフムは、東スタンドのサポーターに対し、即時で跳びはねることを禁止した。クラブは、ファンの特定の動きが当該の立ち見スタンドに「かなりの振動」を引き起こす可能性があることが明らかになったことを受け、この決定を下した。

ボーフムは本拠地ルールシュタディオンでホームゲームを戦っており、このスタジアムは比較的近いうちに近代化工事が行われる予定となっている。東スタンドのN2、O、P、Qブロックでは、これまで定期的に熱狂的なリズムジャンプが行われていたが、今後は認められない。

Sky によると、クラブはルールシュタディオンの近代化工事を実施するエンジニアリング会社の報告書に基づいて、この決定に至ったという。報告書には、とりわけ特定の動きが「かなりの振動」につながる可能性があると記されている。

スタンドの耐荷重は保証されているものの、リズムジャンプのようなファンの同時の動きは、いわゆる「トランポリン効果」を引き起こす可能性がある。その影響により、該当スタンドが目に見えて上下に弾むことがあり得る。

それでもボーフムは、スタンドを直ちに閉鎖するのではなく、跳びはね禁止を導入することを決めた。10月11日、アルミニア・ビーレフェルトとのホームゲームからは、リズムに合わせて跳びはねることは認められなくなる。例えばゴール後のような自然発生的な動きは引き続き許可される。

クラブは、スタンド閉鎖のようなより厳しい措置が取られる事態を避けるため、新ルールを順守するようファンに強く求めている。東スタンドには約1万人のファンが入る。

ルールシュタディオンで予定されている改修工事は、2028年に完了する見込みだ。その後は、サポーターが再び以前のように跳びはねられる可能性もある。なお、ボーフムは今季、6試合を終えて勝ち点7で2.ブンデスリーガ9位となっている。