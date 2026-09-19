バルセロナのハンジ・フリック監督は、「サンチェス・ピスファン」でセビージャを3－1で下し、チームの好調な滑り出しに満足の意を示した。バルセロナは今季開幕から8連勝を飾り、理想的なスタートを継続。この夜、ブラジル代表のラフィーニャが3ゴールを挙げる活躍を見せた。

フリックはバルセロナのキャプテンが見せるプレーを称賛し、彼を純粋なセンターフォワードのポジションで起用する決断はコーチングスタッフによるものであり、選手は新たな役割にすぐに適応したと強調した。

フリックは次のように語った。「ラフィーニャは非常に高いレベルにあり、我々は彼の質を知っている。彼はダイナミックでハイクラスな選手であり、彼がいてくれて嬉しい。彼を9番のフォワードとして起用する決断はコーチングスタッフが下したもので、彼はこのポジションでプレーすることを非常に喜んでいる」

フリックの称賛は、ラフィーニャがバルセロナとの契約更新に近づいている時期と重なった。ドイツ人指揮官は選手がチームに残留することを重要な一歩と捉え、こう述べた。「クラブが下した最良の決断だ。彼がファンやチームと交流する姿を見れば、彼が理想的なキャプテンだと分かる」

一方で、セビージャ戦はバルセロナにとって悪い知らせをもたらした。アンドレアス・クリステンセンが負傷し、後半に筋肉のトラブルを抱えてピッチを後にしたのだ。

フリックは、このデンマーク人ディフェンダーが数週間離脱すると明かし、負傷の性質と正確な離脱期間については医療検査の結果を待つとした。

フリックは、セビージャ戦でドミニク・リヴァコヴィッチを先発起用したのは、この試合に限った戦術的な判断であり、もう一人のゴールキーパーへの信頼が低下したためではないと説明した。

そして次のように語った。「コーチングスタッフと話し合い、こう決めた。これはもう一人のキーパーを信頼していないという意味ではないが、今日はリヴァコヴィッチが出場すべきだと感じた。あくまでこの試合に関することであり、個人的な判断ではない」

バルセロナの監督はロドリについても語り、この中盤の選手がチーム内で果たす役割を称賛してこう述べた。「彼は素晴らしい選手で、すべてをコントロールし、我々にとって非常に重要だ。ボールを保持する際に落ち着きをもたらしてくれるし、ペドリやディフェンダーたちと非常にうまく連携していると思う」