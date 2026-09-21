主力選手に不満を抱かせている状況だ。SVエルフェアスベルクとのスコアレスドロー後、デンマーク系トルコ人のプロ選手はクラブ首脳陣の慎重な姿勢を強く批判した。

「クラブからは何も聞いていない。何が起こるかは最後になれば分かる。契約が満了すれば、無所属にはならないと分かっている。そこにストレスはない」と、この身長1メートル88の右利き選手は語った。

とりわけ、同じスカッド内の他選手との比較は、このベテランの癇に障っている。複数のチームメートが最近になって新契約を与えられる一方で、守備の中心を担う同選手は依然としてシャルケ首脳陣からのシグナルをむなしく待ち続けている。

「もちろん、チームメートが良いパフォーマンスで新契約を勝ち取っているのを見て、自分はリーダー格の選手でありながら新契約なしのままだと、少し失望する。でも、自分は試合と、シーズン終了時に残留を達成することに集中している」と29歳は話した。

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ハサン・クルチャイの批判にシャルケ04はどう反応したのか？

一方、シャルケ側は事態の沈静化に努めている。スポーツ担当取締役のフランク・バウマンはBildに対し、このセンターバックの発言に反応し、この問題の深刻さを和らげようとした。「ハサンは1年以上にわたって本当に良いパフォーマンスを見せている選手で、我々は彼とその成長に非常に満足している。契約延長では当初、別の優先事項があったのは事実だが、我々は落ち着いており、然るべき時にハサンと彼の代理人と話し合うつもりだ」とバウマンは述べた。

クルチャイのスポーツ面での実績は、本人の要求を裏づけている。1年以上前から、このDFはゲルゼンキルヒェンのクラブのスカッドで最も信頼できる存在の一人となっており、重要な戦力へと成長してきた。残留争いにおいてシャルケがこのセンターバックの安定感を必要としていることに疑いの余地はない。

現時点で遅れが生じているとはいえ、残留の可能性は基本的に悪くない。WAZによれば、クルチャイはシャルケ04で引き続き非常に心地よく過ごしているという。ただし、ボールは今やゲルゼンキルヒェン側の首脳陣にあり、来夏のフリーでの流出を防ぐためにも、できるだけ早くこのDFとその代理人との話し合いの場を持たなければならない。